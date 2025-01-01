Solve

Résout une équation matricielle linéaire ou un système d'équations algébriques linéaires.

vector matrix::Solve(

const vector b

);

Paramètres

b

[in] Valeurs ordonnées ou 'variables dépendantes'. (Vecteur de termes libres).

Valeur de Retour

Vecteur avec solution du système a * x = b.

Note

Si au moins une ligne ou une colonne de la matrice est nulle, le système n'a pas de solution.

Si deux lignes ou colonnes de matrice ou plus sont linéairement dépendantes, le système n'a pas de solution.

Exemple