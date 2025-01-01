|
int TestPseudoInverse(const int size_m, const int size_k)
{
matrix matrix_a(size_m,size_k);
matrix matrix_inverted(size_k,size_m);
matrix matrix_temp;
matrix matrix_a2;
//--- remplit la matrice
MatrixTestFirst(matrix_a);
//--- inverse
matrix_inverted=matrix_a.PInv();
//--- vérifie l'exactitude
int errors=0;
//--- A * A+ * A = A (A+ est un pseudo-inverse de A)
matrix_temp=matrix_a.MatMul(matrix_inverted);
matrix_a2=matrix_temp.MatMul(matrix_a);
errors=(int)matrix_a.CompareByDigits(matrix_a2,10);
printf("PseudoInversion %s matrix_size %d x %d erreurs=%d",errors==0?"passed":"failed",size_m,size_k,errors);
//---
return(errors);
}