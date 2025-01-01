Resize

Retourne une nouvelle matrice avec une forme et une taille modifiées.

bool matrix::Resize(

const ulong rows,

const ulong cols,

const ulong reserve=0

);



bool vector::Resize(

const ulong size,

const ulong reserve=0

);

Paramètres

rows

[in] Nouveau nombre de lignes.

cols

[in] Nouveau nombre de colonnes.

Valeur de Retour

Renvoie true en cas de succès, false sinon.

Note

La matrice (ou vecteur) est traitée sur place. Aucune copie n'est créée. N'importe quelle taille peut être spécifiée, c'est-à-dire rows_new*cols_new!=rows_old*cols_old. Contrairement à Reshape, la matrice est traitée ligne par ligne. Lorsque vous augmentez le nombre de colonnes, les valeurs des colonnes supplémentaires sont indéfinies. Lors de l'augmentation du nombre de lignes, les valeurs des éléments dans les nouvelles lignes sont indéfinies. Lorsque le nombre de colonnes est réduit, chaque ligne de la matrice est tronquée.

Exemple