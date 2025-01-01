Random
Fonction statique. Crée et retourne une nouvelle matrice ou vecteur rempli de valeurs aléatoires. Des valeurs aléatoires sont générées de façon uniforme dans l'intervalle spécifié.
|
static vector vector::Random(
La fonction remplit une matrice ou un vecteur existant avec des valeurs aléatoires. Les valeurs aléatoires sont générées uniformément dans la plage spécifiée.
|
void vector::Random(
Paramètres
rows
[in] Nombre de lignes.
cols
[in] Nombre de colonnes.
size
[in] Longueur du vecteur.
min=0.0
[in] la valeur minimale dans l'échantillon généré de nombres aléatoires.
max=1.0
[in] la valeur maximale dans l'échantillon généré de nombres aléatoires.
Valeur de Retour
Renvoie une nouvelle matrice de lignes et de colonnes données remplies de valeurs aléatoires.
Exemple
|
//+------------------------------------------------------------------+