Random

Fonction statique. Crée et retourne une nouvelle matrice ou vecteur rempli de valeurs aléatoires. Des valeurs aléatoires sont générées de façon uniforme dans l'intervalle spécifié.

static vector vector::Random(

const ulong size,

const double min=0.0,

const double max=1.0

);



static matrix matrix::Random(

const ulong rows,

const ulong cols

const float min=0.0,

const float max=1.0

);



La fonction remplit une matrice ou un vecteur existant avec des valeurs aléatoires. Les valeurs aléatoires sont générées uniformément dans la plage spécifiée.

void vector::Random(

const double min=0.0,

const double max=1.0

);



void matrix::Random(

const float min=0.0,

const float max=1.0

);

Paramètres

rows

[in] Nombre de lignes.

cols

[in] Nombre de colonnes.

size

[in] Longueur du vecteur.

min=0.0

[in] la valeur minimale dans l'échantillon généré de nombres aléatoires.

max=1.0

[in] la valeur maximale dans l'échantillon généré de nombres aléatoires.

Valeur de Retour

Renvoie une nouvelle matrice de lignes et de colonnes données remplies de valeurs aléatoires.

Exemple