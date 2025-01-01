DocumentationSections
Référence MQL5Méthodes sur les Matrices et les VecteursInitialisationRandom 

Random

Fonction statique. Crée et retourne une nouvelle matrice ou vecteur rempli de valeurs aléatoires. Des valeurs aléatoires sont générées de façon uniforme dans l'intervalle spécifié.

static vector vector::Random(
  const ulong   size,       // longueur du vecteur
  const double  min=0.0,    // valeur minimum
  const double  max=1.0     // valeur maximum
   );
 
static matrix matrix::Random(
  const ulong   rows,       // nombre de lignes
  const ulong   cols        // nombre de colonnes
  const float   min=0.0,    // valeur minimum
  const float   max=1.0     // valeur maximum
   );
 

La fonction remplit une matrice ou un vecteur existant avec des valeurs aléatoires. Les valeurs aléatoires sont générées uniformément dans la plage spécifiée.

void  vector::Random(
  const double  min=0.0,    // valeur minimum
  const double  max=1.0     // valeur maximum
   );
 
void  matrix::Random(
  const float  min=0.0,     // valeur minimum
  const float  max=1.0      // valeur maximum
   );

Paramètres

rows

[in]  Nombre de lignes.

cols

[in]  Nombre de colonnes.

size

[in]  Longueur du vecteur.

min=0.0

[in] la valeur minimale dans l'échantillon généré de nombres aléatoires.

max=1.0

[in] la valeur maximale dans l'échantillon généré de nombres aléatoires.

Valeur de Retour

Renvoie une nouvelle matrice de lignes et de colonnes données remplies de valeurs aléatoires.

Exemple

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   vector v1vector::Random(6,0,4);
   Print("vector v1 \n"v1);  
   /*
   vector v1 
   [3.340834286841758,0.9073984578501895,3.15598511117417,0.7106475841045956,2.294010032502471,0.2469535936245121]
   */
      
   vector v2(4);
   v2.Random(-3,3);
   Print("vector v2 \n"v2);      
   /*
   vector v2 
   [-2.642032080246609,1.008521607147651,1.340623848219547,-2.789016363161853]
   */
 
   matrix m1 = matrix::Random(55, -13);
   Print("matrix m1 \n"m1);
   /*
   matrix m1 
   [[1.468433369525809,1.199383023707052,0.6154667729547869,2.830012157519816,-0.06995551732134897]
    [2.638591175814763,2.966658948912904,2.001837257994767,-0.08570802469870731,0.8260628995080626]
    [0.982665140643405,0.5825661973987162,-0.6615881071569371,0.4069533109215444,-0.1612716566681097]
    [-0.5791836119208447,-0.9332020478167575,2.801898707589577,-0.09887318478405316,-0.3206291206461911]
    [-0.1069569017521471,-0.04576879345014895,0.6320100840255642,-0.3805729270401813,0.7021634554728315]]
   */
 
   matrix m2(33);
   m2.Random(-22);
   Print("matrix m2 \n"m2);
   /*
   matrix m2 
   [[-1.928191291151613,-1.222873445419332,-1.965333905062949]
    [-1.077723600686929,1.053317863273741,-0.1786824246353196]
    [-1.965241401448204,1.620956906029246,-1.696386492740453]]
   */   
  }

 