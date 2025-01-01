Types de matrice et de vecteur

La matrice et le vecteur sont des types de données spéciaux dans MQL5 qui permettent des opérations d'algèbre linéaire. Les types de données suivants existent :

matrix – une matrice contenant des éléments de type double.

matrixf – une matrice contenant des éléments de type float.

matrixc – une matrice contenant des éléments de type complexe.

vector – un vecteur contenant des éléments de type double.

vectorf – un vecteur contenant des éléments de type float.

vectorc – un vecteur contenant des éléments de type complexe.

Les fonctions templatées prennent en charge les notations telles que matrix<double>, matrix<float>, vector<double>, vector<float> au lieu des types correspondants.

Méthodes d'initialisation matricielle et vectorielle