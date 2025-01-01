DocumentationSections
Types de matrice et de vecteur

La matrice et le vecteur sont des types de données spéciaux dans MQL5 qui permettent des opérations d'algèbre linéaire. Les types de données suivants existent :

  • matrix – une matrice contenant des éléments de type double.
  • matrixf – une matrice contenant des éléments de type float.
  • matrixc – une matrice contenant des éléments de type complexe.
  • vector – un vecteur contenant des éléments de type double.
  • vectorf – un vecteur contenant des éléments de type float.
  • vectorc – un vecteur contenant des éléments de type complexe.

Les fonctions templatées prennent en charge les notations telles que matrix<double>, matrix<float>, vector<double>, vector<float> au lieu des types correspondants.

Méthodes d'initialisation matricielle et vectorielle

Fonction

Action

Eye

Renvoie une matrice avec des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs

Identity

Crée une matrice d'identité de la taille spécifiée

Ones

Crée et renvoit une nouvelle matrice remplie de 1

Zeros

Crée et renvoit une nouvelle matrice remplie de 0

Full

Crée et retourne une nouvelle matrice remplie avec la valeur donnée

Tri

Construire une matrice avec des 1 sur la diagonale donnée et en dessous, et des 0 ailleurs

Init

Initialise une matrice ou un vecteur

Fill

Remplit une matrice ou un vecteur existant avec la valeur spécifiée