Produits matriciels et vectoriels
Les calculs de produits matriciels et vectoriels incluent :
- multiplication matricielle
- multiplication vectorielle
- calcul de la matrice de covariance
- calcul de la corrélation croisée de deux vecteurs
- calcul de la convolution de deux vecteurs
- calcul du coefficient de corrélation
|
Fonction
|
Action
|
Produit matriciel de deux matrices
|
Multiplication matricielle générale (GeMM)
|
Élevation d'une matrice carrée à la puissance entière
|
Produit scalaire de deux vecteurs
|
Calcul du produit de Kronecker de deux matrices, matrice et vecteur, vecteur et matrice ou deux vecteurs
|
Produit interne de deux matrices
|
Produit extérieur de deux matrices ou de deux vecteurs
|
Calcul du coefficient de corrélation de Pearson (coefficient de corrélation linéaire)
|
Calcul de la matrice de covariance
|
Calcul de la corrélation croisée de deux vecteurs
|
Renvoie la convolution discrète et linéaire de deux vecteurs