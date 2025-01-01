DocumentationSections
Produits matriciels et vectoriels

Les calculs de produits matriciels et vectoriels incluent :

  • multiplication matricielle
  • multiplication vectorielle
  • calcul de la matrice de covariance
  • calcul de la corrélation croisée de deux vecteurs
  • calcul de la convolution de deux vecteurs
  • calcul du coefficient de corrélation  

Fonction

Action

MatMul

Produit matriciel de deux matrices

GeMM

Multiplication matricielle générale (GeMM)

Power

Élevation d'une matrice carrée à la puissance entière

Dot

Produit scalaire de deux vecteurs

Kron

Calcul du produit de Kronecker de deux matrices, matrice et vecteur, vecteur et matrice ou deux vecteurs

Inner

Produit interne de deux matrices

Outer

Produit extérieur de deux matrices ou de deux vecteurs

CorrCoef

Calcul du coefficient de corrélation de Pearson (coefficient de corrélation linéaire)

Cov

Calcul de la matrice de covariance

Correlate

Calcul de la corrélation croisée de deux vecteurs

Convolve

Renvoie la convolution discrète et linéaire de deux vecteurs