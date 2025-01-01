QR
Calcule la factorisation qr d'une matrice.
bool QR(
Paramètres
Q
[out] Une matrice avec des colonnes orthonormées. Lorsque mode = 'complet' le résultat est une matrice orthogonale/unitaire selon que a est réel/complexe ou non. Le déterminant peut être +/- 1 dans ce cas. Si le nombre de dimensions dans le tableau d'entrée est supérieur à 2, une pile des matrices avec les propriétés ci-dessus est renvoyée.
R
[out] Matrice triangulaire supérieure.
Valeur de Retour
Renvoie true en cas de succès, false sinon.
Exemple
//--- A*x = b