- Activation
- Derivative
- Loss
- LossGradient
- RegressionMetric
- ConfusionMatrix
- ConfusionMatrixMultilabel
- ClassificationMetric
- ClassificationScore
- PrecisionRecall
- ReceiverOperatingCharacteristic
Activation
Calcule les valeurs de la fonction d'activation et les écrit dans le vecteur (ou la matrice) passé.
|
bool vector::Activation(
Paramètres
vect_out/matrix_out
[out] Vecteur ou matrice pour récupérer les valeurs calculées de la fonction d'activation.
activation
[in] Fonction d'activation de l'énumération ENUM_ACTIVATION_FUNCTION.
axis
[in] Valeur de l'énumération ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ — axe horizontal, AXIS_VERT — axe vertical).
...
[in] Paramètres supplémentaires requis pour certaines fonctions d'activation. Si aucun paramètre n'est spécifié, les valeurs par défaut sont utilisées.
Valeur de Retour
Renvoie true en cas de succès, false sinon.
Paramètres Supplémentaires
Certaines fonctions d'activation acceptent des paramètres supplémentaires. Si aucun paramètre n'est spécifié, les valeurs par défaut sont utilisées.
|
AF_ELU (Exponential Linear Unit)
Note
Dans les réseaux de neurones artificiels, la fonction d'activation d'un neurone détermine le signal de sortie, défini par un signal d'entrée ou un ensemble de signaux d'entrée. La sélection de la fonction d'activation a un impact important sur les performances du réseau de neurones. Différentes parties du modèle (couches) peuvent utiliser différentes fonctions d'activation.
Exemples d'utilisation de paramètres supplémentaires :
|
vector x={0.1, 0.4, 0.9, 2.0, -5.0, 0.0, -0.1};