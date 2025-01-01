Kron

Renvoie le produit de Kronecker de deux matrices, matrice et vecteur, vecteur et matrice ou deux vecteurs.

matrix matrix::Kron(

const matrix& b

);



matrix matrix::Kron(

const vector& b

);



matrix vector::Kron(

const matrix& b

);



matrix vector::Kron(

const vector& b

);



Paramètres

b

[in] Deuxième matrice.

Valeur de Retour

Matrice.

Note

Le produit de Kronecker est également appelé multiplication matricielle par blocs.

Un algorithme simple pour le produit de Kronecker pour deux matrices en MQL5 :

matrix MatrixKronecker(const matrix& matrix_a,const matrix& matrix_b)

{

ulong M=matrix_a.Rows();

ulong N=matrix_a.Cols();

ulong P=matrix_b.Rows();

ulong Q=matrix_b.Cols();

matrix matrix_c(M*P,N*Q);



for(ulong m=0; m<M; m++)

for(ulong n=0; n<N; n++)

for(ulong p=0; p<P; p++)

for(ulong q=0; q<Q; q++)

matrix_c[m*P+p][n*Q+q]=matrix_a[m][n] * matrix_b[p][q];



return(matrix_c);

}

Exemple en MQL5 :

matrix a={{1,2,3},{4,5,6}};

matrix b=matrix::Identity(2,2);

vector v={1,2};



Print(a.Kron(b));

Print(a.Kron(v));



/*

[[1,0,2,0,3,0]

[0,1,0,2,0,3]

[4,0,5,0,6,0]

[0,4,0,5,0,6]]



[[1,2,2,4,3,6]

[4,8,5,10,6,12]]

*/

Exemple en Python :