Kron
Renvoie le produit de Kronecker de deux matrices, matrice et vecteur, vecteur et matrice ou deux vecteurs.
|
matrix matrix::Kron(
Paramètres
b
[in] Deuxième matrice.
Valeur de Retour
Matrice.
Note
Le produit de Kronecker est également appelé multiplication matricielle par blocs.
Un algorithme simple pour le produit de Kronecker pour deux matrices en MQL5 :
|
matrix MatrixKronecker(const matrix& matrix_a,const matrix& matrix_b)
Exemple en MQL5 :
|
matrix a={{1,2,3},{4,5,6}};
Exemple en Python :
|
import numpy as np