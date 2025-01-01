Median
Calcule la médiane des éléments de matrice/vecteur.
double vector::Median();
Paramètres
axis
[in] Axe. 0 – axe horizontal, 1 – axe vertical.
Valeur de Retour
Médiane : scalaire ou vecteur.
Note
La médiane est la valeur médiane qui sépare la moitié la plus élevée des éléments du tableau/vecteur de la moitié la plus basse des éléments. Identique à Quantile(0.5) et Centile(50). Le calcul correct des percentiles nécessite que la séquence soit triée.
Exemple
matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};