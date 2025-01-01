DocumentationSections
Median

Calcule la médiane des éléments de matrice/vecteur.

double vector::Median();
 
double matrix::Median();
 
vector matrix::Median(
  const int  axis      // axe
   );

Paramètres

axis

[in]  Axe. 0 – axe horizontal, 1 – axe vertical.

Valeur de Retour

Médiane : scalaire ou vecteur.

Note

La médiane est la valeur médiane qui sépare la moitié la plus élevée des éléments du tableau/vecteur de la moitié la plus basse des éléments. Identique à Quantile(0.5) et Centile(50). Le calcul correct des percentiles nécessite que la séquence soit triée.

Exemple

   matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_median=matrix_a.Median(0);
   vectorf rows_median=matrix_a.Median(1);
   float matrix_median=matrix_a.Median();
 
   Print("cols_median ",cols_median);
   Print("rows_median ",rows_median);
   Print("median value  ",matrix_median);
 
 
   /*
   matrix_a
   [[1,2,3]
    [4,5,6]
    [7,8,9]
    [10,11,12]]
   cols_median [5.5,6.5,7.5]
   rows_median [2,5,8,11]
   median value  6.5
   */
      