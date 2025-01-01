Median

Calcule la médiane des éléments de matrice/vecteur.

double vector::Median();



double matrix::Median();



vector matrix::Median(

const int axis

);

Paramètres

axis

[in] Axe. 0 – axe horizontal, 1 – axe vertical.

Valeur de Retour

Médiane : scalaire ou vecteur.

Note

La médiane est la valeur médiane qui sépare la moitié la plus élevée des éléments du tableau/vecteur de la moitié la plus basse des éléments. Identique à Quantile(0.5) et Centile(50). Le calcul correct des percentiles nécessite que la séquence soit triée.

Exemple