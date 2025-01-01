Det

Calculer le déterminant d'une matrice carrée inversible.

double matrix::Det()

Valeur de Retour

Déterminant de la matrice.

Note

Les déterminants matriciels de 2e et 3e ordres sont calculés selon la règle de Sarrus. d2=a11*a22-a12*a21; d3=a11*a22*a33+a12*a23*a31+a13*a21*a32-a13*a22*a31-a11*a23*a32-a12*a21*a33

Le déterminant est calculé par la méthode Gaussienne en réduisant la matrice à une forme triangulaire supérieure. Le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure est égal au produit des principaux éléments diagonaux.

Si au moins une ligne ou une colonne de la matrice est nulle, le déterminant est nul.

Si deux ou plusieurs lignes ou colonnes de la matrice sont linéairement dépendantes, son déterminant est égal à zéro.

Le déterminant d'une matrice est égal au produit de ses valeurs propres.

Exemple en MQL5 :

matrix m={{1,2},{3,4}};

double det=m.Det();

Print("matrix m

",m);

Print("det(m)=",det);

/*

matrix m

[[1,2]

[3,4]]

det(m)=-2.0

*/

Exemple en Python :