RegressionMetric

Calcule une métrique de régression pour évaluer la qualité des données prédites par rapport aux données réelles

double vector::RegressionMetric(

const vector& vector_true,

ENUM_REGRESSION_METRIC metric

);



double matrix::RegressionMetric(

const matrix& matrix_true,

ENUM_REGRESSION_METRIC metric

);



vector matrix::RegressionMetric(

const matrix& matrix_true,

ENUM_REGRESSION_METRIC metric,

int axis

);

Paramètres

vector_true/matrix_true

[in] Vecteur ou matrice de valeurs vraies.

metric

[dans] Type de métrique de l'énumération ENUM_REGRESSION_METRIC.

axis

[in] Axe. 0 – axe horizontal, 1 – axe vertical.

Valeur de Retour

La métrique calculée qui évalue la qualité des données prédites par rapport aux données réelles.

Note

REGRESSION_MAE – erreur absolue moyenne qui représente les différences absolues entre les valeurs prédites et les valeurs vraies correspondantes

REGRESSION_MSE – erreur quadratique moyenne qui représente les différences au carré entre les valeurs prédites et les valeurs vraies correspondantes

REGRESSION_RMSE – racine carrée de MSE

REGRESSION_R2 - 1 – MSE(régression) / MSE(moyenne)

REGRESSION_MAPE – MAE sous forme de pourcentage

REGRESSION_MSPE – MSE sous forme de pourcentage

REGRESSION_RMSLE – RMSE calculé sur une échelle logarithmique

Exemple :