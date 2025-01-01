- Activation
RegressionMetric
Calcule une métrique de régression pour évaluer la qualité des données prédites par rapport aux données réelles
|
double vector::RegressionMetric(
Paramètres
vector_true/matrix_true
[in] Vecteur ou matrice de valeurs vraies.
metric
[dans] Type de métrique de l'énumération ENUM_REGRESSION_METRIC.
axis
[in] Axe. 0 – axe horizontal, 1 – axe vertical.
Valeur de Retour
La métrique calculée qui évalue la qualité des données prédites par rapport aux données réelles.
Note
- REGRESSION_MAE – erreur absolue moyenne qui représente les différences absolues entre les valeurs prédites et les valeurs vraies correspondantes
- REGRESSION_MSE – erreur quadratique moyenne qui représente les différences au carré entre les valeurs prédites et les valeurs vraies correspondantes
- REGRESSION_RMSE – racine carrée de MSE
- REGRESSION_R2 - 1 – MSE(régression) / MSE(moyenne)
- REGRESSION_MAPE – MAE sous forme de pourcentage
- REGRESSION_MSPE – MSE sous forme de pourcentage
- REGRESSION_RMSLE – RMSE calculé sur une échelle logarithmique
Exemple :
|
vector y_true = {3, -0.5, 2, 7};