Power

Éleve une matrice carrée à la puissance entière.

matrix matrix::Power(

const int power

);

Paramètres

power

[in] L'exposant peut être n'importe quel nombre entier, positif, négatif ou nul.

Valeur de Retour

Matrice.

Note

La matrice résultante a la même taille que la matrice d'origine. Pour une élévation à la puissance 0, la matrice identité est renvoyée. La puissance positive n signifie que la matrice d'origine est multipliée n fois par elle-même. La puissance négative -n signifie que la matrice d'origine est d'abord inversée, puis la matrice inversée est multipliée par elle-même n fois.

Un algorithme simple pour élever une matrice à une puissance en MQL5 :

bool MatrixPower(matrix& c, const matrix& a, const int power)

{

//--- la matrice doit être carrée

if(a.Rows()!=a.Cols())

return(false);

//--- la taille de la matrice résultante est exactement la même

ulong rows=a.Rows();

ulong cols=a.Cols();

matrix result(rows,cols);

//--- lorsqu'elle est élevée à zéro, renvoie la matrice d'identité

if(power==0)

result.Identity();

else

{

//--- pour une élévation négative, inversez d'abord la matrice

if(power<0)

{

matrix inverted=a.Inv();

result=inverted;

for(int i=-1; i>power; i--)

result=result.MatMul(inverted);

}

else

{

result=a;

for(int i=1; i<power; i++)

result=result.MatMul(a);

}

}

//---

c=result;

return(true);

}

Exemple en MQL5 :

matrix i= {{0, 1}, {-1, 0}};

Print("i:

", i);



Print("i.Power(3):

", i.Power(3));



Print("i.Power(0):

", i.Power(0));



Print("i.Power(-3):

", i.Power(-3));



/*

i:

[[0,1]

[-1,0]]



i.Power(3):

[[0,-1]

[1,0]]



i.Power(0):

[[1,0]

[0,1]]



i.Power(-3):

[[0, -1]

[1,0]]

*/

Exemple en Python :