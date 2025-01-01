Power
Éleve une matrice carrée à la puissance entière.
|
matrix matrix::Power(
Paramètres
power
[in] L'exposant peut être n'importe quel nombre entier, positif, négatif ou nul.
Valeur de Retour
Matrice.
Note
La matrice résultante a la même taille que la matrice d'origine. Pour une élévation à la puissance 0, la matrice identité est renvoyée. La puissance positive n signifie que la matrice d'origine est multipliée n fois par elle-même. La puissance négative -n signifie que la matrice d'origine est d'abord inversée, puis la matrice inversée est multipliée par elle-même n fois.
Un algorithme simple pour élever une matrice à une puissance en MQL5 :
|
bool MatrixPower(matrix& c, const matrix& a, const int power)
Exemple en MQL5 :
|
matrix i= {{0, 1}, {-1, 0}};
Exemple en Python :
|
import numpy as np