matrix weights1, weights2, weights3; // matrices de poids

matrix output1, output2, result; // matrices des sorties de la couche neuronale

input int layer1 = 200; // la taille de la première couche masquée

input int layer2 = 200; // la taille de la deuxième couche masquée

input int Epochs = 20000; // le nombre de passes d'entraînement

input double lr = 3e-6; // taux d'apprentissage

input ENUM_ACTIVATION_FUNCTION ac_func = AF_SWISH; // fonction d'activation

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du programme |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

int train = 1000; // taille de l'échantillon d'entraînement

int test = 10; // taille de l'échantillon de test

matrix m_data, m_target;

//--- génére un échantillon d'apprentissage

if(!CreateData(m_data, m_target, train))

return;

//--- entraîne le modèle

if(!Train(m_data, m_target, Epochs))

return;

//--- génére un échantillon de test

if(!CreateData(m_data, m_target, test))

return;

//--- teste le modèle

Test(m_data, m_target);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Méthode de génération d'échantillons |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CreateData(matrix &data, matrix &target, const int count)

{

//--- initialise les données initiales et les matrices de résultats

if(!data.Init(count, 3) || !target.Init(count, 1))

return false;

//--- remplit la matrice de données initiale avec des valeurs aléatoires

data.Random(-10, 10);

//--- calcule les valeurs cibles pour l'échantillon d'apprentissage

vector X1 = MathPow(data.Col(0) + data.Col(1) + data.Col(1), 2);

vector X2 = MathPow(data.Col(0), 2) + MathPow(data.Col(1), 2) + MathPow(data.Col(2), 2);

if(!target.Col(X1 / X2, 0))

return false;

//--- retourne le résultat

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Méthode d'entraînement du modèle |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Train(matrix &data, matrix &target, const int epochs = 10000)

{

//--- crée le modèle

if(!CreateNet())

return false;

//--- entraîne le modèle

for(int ep = 0; ep < epochs; ep++)

{

//--- passe anticipée

if(!FeedForward(data))

return false;

PrintFormat("Passe %d, loss %.5f", ep, result.Loss(target, LOSS_MSE));

//--- rétropropagation et mise à jour de la matrice de poids

if(!Backprop(data, target))

return false;

}

//--- retourne le résultat

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Méthode de création du modèle |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CreateNet()

{

//--- initialise les matrices de poids

if(!weights1.Init(4, layer1) || !weights2.Init(layer1 + 1, layer2) || !weights3.Init(layer2 + 1, 1))

return false;

//--- remplit les matrices de poids avec des valeurs aléatoires

weights1.Random(-0.1, 0.1);

weights2.Random(-0.1, 0.1);

weights3.Random(-0.1, 0.1);

//--- retourne le résultat

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Méthode d'anticipation |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FeedForward(matrix &data)

{

//--- vérifie la taille initiale des données

if(data.Cols() != weights1.Rows() - 1)

return false;

//--- calcule la première couche neuronale

matrix temp = data;

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights1.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights1.Rows() - 1))

return false;

output1 = temp.MatMul(weights1);

//--- calcule la fonction d'activation

if(!output1.Activation(temp, ac_func))

return false;

//--- calcule la deuxième couche neuronale

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights2.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights2.Rows() - 1))

return false;

output2 = temp.MatMul(weights2);

//--- calcule la fonction d'activation

if(!output2.Activation(temp, ac_func))

return false;

//--- calcule la troisième couche neurale

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights3.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights3.Rows() - 1))

return false;

result = temp.MatMul(weights3);

//--- retourne le résultat

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Méthode de rétropropagation |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Backprop(matrix &data, matrix &target)

{

//--- vérifie la taille de la matrice des valeurs cibles

if(target.Rows() != result.Rows() ||

target.Cols() != result.Cols())

return false;

//--- détermine l'écart des valeurs calculées par rapport à la cible

matrix loss = (target - result) * 2;

//--- propage le gradient à la couche précédente

matrix gradient = loss.MatMul(weights3.Transpose());

//--- met à jour la matrice de poids de la dernière couche

matrix temp;

if(!output2.Activation(temp, ac_func))

return false;

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights3.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights3.Rows() - 1))

return false;

weights3 = weights3 + temp.Transpose().MatMul(loss) * lr;

//--- ajuste le gradient d'erreur par la dérivée de la fonction d'activation

if(!output2.Derivative(temp, ac_func))

return false;

if(!gradient.Resize(gradient.Rows(), gradient.Cols() - 1))

return false;

loss = gradient * temp;

//--- propage le gradient à une couche inférieure

gradient = loss.MatMul(weights2.Transpose());

//--- met à jour la matrice de poids de la deuxième couche cachée

if(!output1.Activation(temp, ac_func))

return false;

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights2.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights2.Rows() - 1))

return false;

weights2 = weights2 + temp.Transpose().MatMul(loss) * lr;

//--- ajuste le gradient d'erreur par la dérivée de la fonction d'activation

if(!output1.Derivative(temp, ac_func))

return false;

if(!gradient.Resize(gradient.Rows(), gradient.Cols() - 1))

return false;

loss = gradient * temp;

//--- met à jour la matrice de poids de la première couche cachée

temp = data;

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights1.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights1.Rows() - 1))

return false;

weights1 = weights1 + temp.Transpose().MatMul(loss) * lr;

//--- retourne le résultat

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Méthode de test du modèle |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Test(matrix &data, matrix &target)

{

//--- propagation avant (feed forward) des données de test

if(!FeedForward(data))

return false;

//--- journalise les résultats du calcul du modèle et les valeurs vraies

PrintFormat("Test loss %.5f", result.Loss(target, LOSS_MSE));

ulong total = data.Rows();

for(ulong i = 0; i < total; i++)

PrintFormat("(%.2f + %.2f + %.2f)^2 / (%.2f^2 + %.2f^2 + %.2f^2) = Net %.2f, Target %.2f", data[i, 0], data[i, 1], data[i, 2],

data[i, 0], data[i, 1], data[i, 2], result[i, 0], target[i, 0]);

//--- retourne le résultat

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+