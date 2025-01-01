DocumentaciónSecciones
ShowLineAsk (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "ShowLineAsk".

bool  ShowLineAsk() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "ShowLineAsk" del gráfico, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún gráfico asignado, devuelve false.

ShowLineAsk (Método Set)

Establece el nuevo valor de la propiedad "ShowLineAsk".

bool  ShowLineAsk(
   bool  show      // valor nuevo
   )

Parámetros

show

[in]  Nuevo valor de la propiedad "ShowLineAsk".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha sido cambiada.