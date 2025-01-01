DocumentaciónSecciones
GetLastError() es la función que devuelve el código del último error que se almacena en la variable predefinida _LastError. El valor de esta variable puede ser puesto a cero usando la función ResetLastError().

Constante

Valor

Descripción

ERR_SUCCESS

0

La operación se ha ejecutado con éxito

ERR_INTERNAL_ERROR

4001

Error interno inesperado

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER

4002

Parámetro erróneo durante la llamada built-in a la función del terminal de cliente

ERR_INVALID_PARAMETER

4003

Parámetro erróneo durante la llamada a la función de sistema

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY

4004

No hay memoria suficiente para ejecutar la función de sistema

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS

4005

Estructura contiene objetos de cadenas y/o de arrays dinámicos y/o estructuras con estos objetos y/o clases

ERR_INVALID_ARRAY

4006

Array del tipo inapropiado, tamaño inapropiado o objeto dañado del array dinámico

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR

4007

No hay memoria suficiente para la reubicación de un array, o un intento de cambio del tamaño de un array estático

ERR_STRING_RESIZE_ERROR

4008

No hay memoria suficiente para la reubicación de una cadena

ERR_NOTINITIALIZED_STRING

4009

Cadena no inicializada

ERR_INVALID_DATETIME

4010

Valor de fecha y/o hora incorrecto

ERR_ARRAY_BAD_SIZE

4011

El número total de los elementos del array no puede superar 2147483647

ERR_INVALID_POINTER

4012

Puntero erróneo

ERR_INVALID_POINTER_TYPE

4013

Tipo erróneo del puntero

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

4014

Función de sistema no está permitida para la llamada

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED

4015

Coincidencia del nombre del recurso dinámico y estático

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND

4016

Recurso con este nombre no encontrado en EX5

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE

4017

Tipo del recurso no soportado o el tamaño superior a 16 Mb

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG

4018

Nombre del recurso supera 63 caracteres

ERR_MATH_OVERFLOW

4019

Desbordamiento (overflow) ocurrido al calcular la función

ERR_SLEEP_ERROR

4020

Fuera de la fecha de finalización de la simulación tras llamar a Sleep()

ERR_STOPPED

4022

La simulación ha sido interrumpida forzosamente desde el exterior. Por ejemplo, ha sido interrumpida por la optimización, o se ha cerrado la ventana de simulación visual, o se ha detenido el agente de simulación

ERR_INVALID_TYPE

4023

Tipo no válido

ERR_INVALID_HANDLE

4024

Manejador no válido

ERR_TOO_MANY_OBJECTS  

4025

Pool de objetos lleno

Gráficos

 

 

ERR_CHART_WRONG_ID

4101

Identificador erróneo del gráfico

ERR_CHART_NO_REPLY

4102

Gráfico no responde

ERR_CHART_NOT_FOUND

4103

Gráfico no encontrado

ERR_CHART_NO_EXPERT

4104

Gráfico no tiene un Asesor Experto que pueda procesar el evento

ERR_CHART_CANNOT_OPEN

4105

Error al abrir el gráfico

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE

4106

Error al cambiar el símbolo y período del gráfico

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER

4107

Valor erróneo del parámetro para la función de trabajo con los gráficos

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER

4108

Error al crear el temporizador

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY

4109

Identificador erróneo de la propiedad del gráfico

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED

4110

Error al crear un screenshot

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED

4111

error de navegación por el gráfico

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED

4112

Error al aplicar una plantilla

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND

4113

Subventana que contiene el indicador especificado no encontrada

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

4114

Error al insertar un indicador en el gráfico

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL

4115

Error al quitar un indicador desde el gráfico

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND

4116

El indicador no ha sido encontrado en el gráfico especificado

Objetos gráficos

 

 

ERR_OBJECT_ERROR

4201

Error al manejar un objeto gráfico

ERR_OBJECT_NOT_FOUND

4202

Objeto gráfico no encontrado

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY

4203

Identificador erróneo de la propiedad del objeto gráfico

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED

4204

Imposible recibir fecha correspondiente al valor

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED

4205

Imposible recibir valor correspondiente a la fecha

MarketInfo

 

 

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL

4301

Símbolo desconocido

ERR_MARKET_NOT_SELECTED

4302

Símbolo no está seleccionado en MarketWatch

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY

4303

Identificador erróneo de la propiedad del símbolo

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN

4304

Hora del último tick no se conoce (no había ticks)

ERR_MARKET_SELECT_ERROR

4305

Error al agregar o eliminar el símbolo a/de MarketWatch

ERR_MARKET_SELECT_LIMIT

4306

Se ha superado el límite de símbolos seleccionados en MarketWatch

ERR_MARKET_SESSION_INDEX

4307

ID de sesión incorrecto al llamar a la función SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade

Acceso al historial

 

 

ERR_HISTORY_NOT_FOUND

4401

Historial solicitado no encontrado

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY

4402

Identificador erróneo de la propiedad del historial

ERR_HISTORY_TIMEOUT

4403

Se ha superado el límite de tiempo al solicitar la historia

ERR_HISTORY_BARS_LIMIT

4404

El número de barras solicitado está limitado por los ajustes del terminal

ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS

4405

Errores múltiples al cargar la historia

ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER

4407

La matriz receptora es demasiado pequeña para almacenar los datos solicitados

Global_Variables

 

 

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND

4501

Variable global del terminal de cliente no encontrada

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS

4502

Variable global del terminal de cliente con este nombre ya existe

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED

4503

Las variables globales no han sido modificadas

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD

4504

No ha sido posible abrir y leer el archivo con los valores de las variables globales

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE

4505

No ha sido posible grabar el archivo con los valores de las variables globales

ERR_MAIL_SEND_FAILED

4510

Envío de carta fallido

ERR_PLAY_SOUND_FAILED

4511

Reproducción de sonido fallido

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY

4512

Identificador erróneo de la propiedad del programa

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY

4513

Identificador erróneo de la propiedad del terminal

ERR_FTP_SEND_FAILED

4514

Envío de archivo a través de ftp fallido

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED

4515

No se ha podido enviar la notificación

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER

4516

Parámetro incorrecto para el envío de la notificación — en la función SendNotification() han pasado una línea vacía o NULL

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS

4517

Ajustes incorrectos de las notificaciones en el terminal (ID no especificada o permiso no concedido)

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT

4518

Envío de notificaciones muy frecuente

ERR_FTP_NOSERVER

4519

No se ha indicado el servidor ftp en los ajustes

ERR_FTP_NOLOGIN

4520

No se ha indicado el login ftp en los ajustes

ERR_FTP_FILE_ERROR

4521

El archivo no existe

ERR_FTP_CONNECT_FAILED

4522

No ha sido posible conectarse al servidor ftp

ERR_FTP_CHANGEDIR

4523

En el servidor ftp no se ha encontrado el directorio para cargar el archivo

Buffers de indicadores personalizados

 

 

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY

4601

No hay memoria suficiente para la redistribución de buffers de indicadores

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX

4602

Índice erróneo de su búfer de indicadores

Propiedades de indicadores personalizados

 

 

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY

4603

Identificador erróneo de la propiedad del indicador personalizado

Account

 

 

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY

4701

Identificador erróneo de la propiedad de la cuenta

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY

4751

Identificador erróneo de la propiedad de la actividad comercial

ERR_TRADE_DISABLED

4752

Prohibida la actividad comercial para el Asesor Experto

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND

4753

Posición no encontrada

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND

4754

Orden no encontrada

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND

4755

Transacción no encontrada

ERR_TRADE_SEND_FAILED

4756

Envío de solicitud comercial fallida

ERR_TRADE_CALC_FAILED

4758

Fallo al calcular el valor del beneficio o el margen

Indicadores

 

 

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL

4801

Símbolo desconocido

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE

4802

No se puede crear indicador

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY

4803

Memoria insuficiente para añadir el indicador

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY

4804

Indicador no puede ser aplicado a otro indicador

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD

4805

Error al añadir indicador

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND

4806

Datos solicitados no encontrados

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE

4807

Handle del indicador es erróneo

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS

4808

Número erróneo de parámetros al crear un indicador

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING

4809

No hay parámetros cuando se crea un indicador

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME

4810

El primer parámetro en la matriz tiene que ser el nombre del indicador personalizado

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE

4811

Tipo erróneo del parámetro en la matriz al crear un indicador

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX

4812

Índice del búfer de indicador que se solicita es erróneo

Profundidad de Mercado

 

 

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD

4901

No se puede añadir la profundidad de mercado

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE

4902

No se puede eliminar la profundidad de mercado

ERR_BOOKS_CANNOT_GET

4903

No se puede obtener los datos de la profundidad de mercado

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE

4904

Error al suscribirse a la recepción de nuevos datos de la profundidad de mercado

Operaciones con archivos

 

 

ERR_TOO_MANY_FILES

5001

No se puede abrir más de 64 archivos

ERR_WRONG_FILENAME

5002

Nombre del archivo no válido

ERR_TOO_LONG_FILENAME

5003

Nombre del archivo demasiado largo

ERR_CANNOT_OPEN_FILE

5004

Error al abrir el archivo

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR

5005

Memoria insuficiente para la caché de lectura

ERR_CANNOT_DELETE_FILE

5006

Error al eliminar el archivo

ERR_INVALID_FILEHANDLE

5007

Archivo con este manejador ya está cerrado, o no se abría en absoluto

ERR_WRONG_FILEHANDLE

5008

Manejador erróneo de archivo

ERR_FILE_NOTTOWRITE

5009

El archivo debe ser abierto para la escritura

ERR_FILE_NOTTOREAD

5010

El archivo debe ser abierto para la lectura

ERR_FILE_NOTBIN

5011

El archivo debe ser abierto como un archivo binario

ERR_FILE_NOTTXT

5012

El archivo debe ser abierto como un archivo de texto

ERR_FILE_NOTTXTORCSV

5013

El archivo debe ser abierto como un archivo de texto o CSV

ERR_FILE_NOTCSV

5014

El archivo debe ser abierto como un archivo CSV

ERR_FILE_READERROR

5015

Error de lectura de archivo

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE

5016

Hay que especificar el tamaño de la cadena porque el archivo ha sido abierto como binario

ERR_INCOMPATIBLE_FILE

5017

Para los arrays de cadenas - un archivo de texto, para los demás - un archivo binario

ERR_FILE_IS_DIRECTORY

5018

No es un archivo, es un directorio

ERR_FILE_NOT_EXIST

5019

Archivo no existe

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE

5020

No se puede reescribir el archivo

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME

5021

Nombre erróneo del directorio

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST

5022

Directorio no existe

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY

5023

Es un archivo, no es un directorio

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY

5024

No se puede eliminar el directorio

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY

5025

No se puede limpiar el directorio (tal vez, uno o más archivos estén bloqueados y no se ha podido llevar a cabo la eliminación)

ERR_MQL_FILE_WRITEERROR

5026

No se ha podido escribir el recurso en el archivo

ERR_FILE_ENDOFFILE

5027

No se ha podido leer el siguiente fragmento de datos del archivo CSV (FileReadString, FileReadNumber, FileReadDatetime, FileReadBool), puesto que se ha alcanzado el final del archivo

Conversión de cadenas

 

 

ERR_NO_STRING_DATE

5030

No hay fecha en la cadena

ERR_WRONG_STRING_DATE

5031

Fecha errónea en la cadena

ERR_WRONG_STRING_TIME

5032

Hora errónea en la cadena

ERR_STRING_TIME_ERROR

5033

Error de conversión de cadena a fecha

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY

5034

Memoria insuficiente para la cadena

ERR_STRING_SMALL_LEN

5035

Longitud de cadena es menos de la esperada

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER

5036

Número excesivamente grande, más que ULONG_MAX

ERR_WRONG_FORMATSTRING

5037

Cadena de formato errónea

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS

5038

Hay más especificadores de formato que los parámetros

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS

5039

Hay más Parámetros que los especificadores de formato

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER

5040

Parámetro del tipo string dañado

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE

5041

Posición fuera de los límites de la cadena

ERR_STRING_ZEROADDED

5042

Al final de la cadena se ha añadido 0, una operación inútil

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE

5043

Tipo de datos desconocido durante la conversión a una cadena

ERR_WRONG_STRING_OBJECT

5044

Objeto de cadena dañado

Operaciones con matrices

 

 

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS

5050

Copiado de los arrays incompatibles. Un array de cadena puede ser copiado sólo en un array de cadena, un array numérico sólo en un array numérico

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY

5051

El array que recibe está declarado como AS_SERIES, y no tiene el tamaño suficiente

ERR_SMALL_ARRAY

5052

Un array muy pequeño, posición de inicio está fuera de los límites del array

ERR_ZEROSIZE_ARRAY

5053

Un array de longitud cero

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY

5054

Tiene que ser un array numérico

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY

5055

Tiene que ser un array unidimensional

ERR_SERIES_ARRAY

5056

No se puede usar serie temporal

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY

5057

Tiene que ser un array del tipo double

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY

5058

Tiene que ser un array del tipo float

ERR_LONG_ARRAY_ONLY

5059

Tiene que ser un array del tipo long

ERR_INT_ARRAY_ONLY

5060

Tiene que ser un array del tipo int

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY

5061

Tiene que ser un array del tipo short

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY

5062

Tiene que ser un array del tipo char

ERR_STRING_ARRAY_ONLY

5063

Solo matrices del tipo string

Trabajo con OpenCL

 

 

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED

5100

Las funciones OpenCL no se soportan en este ordenador

ERR_OPENCL_INTERNAL

5101

Error interno al ejecutar OpenCL

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE

5102

Manejado OpenCL incorrecto

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE

5103

Error al crear el contexto OpenCL

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE

5104

Error al crear la cola de ejecución en OpenCL

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE

5105

Error al compilar el programa OpenCL

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME

5106

Punto de entrada demasiado largo (kernel OpenCL)

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE

5107

Error al crear el kernel - punto de entrada de OpenCL

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER

5108

Error al establecer los parámetros para el kernel OpenCL (punto de entrada en el programa OpenCL)

ERR_OPENCL_EXECUTE

5109

Error de ejecución del programa OpenCL

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE

5110

Tamaño del búfer OpenCL incorrecto

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET

5111

Desplazamiento incorrecto en el búfer OpenCL

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE

5112

Error de creación del búfer OpenCL

ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS

5113

Se ha superado el número de objetos OpenCL

ERR_OPENCL_SELECTDEVICE

5114

Error al elegir el dispositivo OpenCL

Trabajo con la base de datos

 

 

ERR_DATABASE_INTERNAL

5120

Error interno en la base de datos

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE

5121

Puntero no válido de la base de datos

ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS

5122

Se ha superado el número máximo permitido de objetos Database

ERR_DATABASE_CONNECT

5123

Error al conectarse a la base de datos

ERR_DATABASE_EXECUTE

5124

Error al ejecutar la solicitud

ERR_DATABASE_PREPARE

5125

Error al crear la solicitud

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA

5126

Ya no hay más datos para la lectura

ERR_DATABASE_STEP

5127

Error al pasar a la siguiente entrada de la solicitud

ERR_DATABASE_NOT_READY

5128

Los datos para leer los resultados de la solicitud aún no están preparados

ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS

5129

Error al realizar la autosustitución de los parámetros en la solicitud SQL

Trabajo con WebRequest

 

 

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS

5200

URL no ha superado la prueba

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED

5201

No se ha podido conectarse a la URL especificada

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT

5202

Superado el tiempo de espera de recepción de datos

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED

5203

Error de ejecución de la solicitud HTTP

Trabajo con la red (sockets)

 

 

ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE

5270

A la función se ha transmitido un puntero incorrecto a del socket

ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED

5271

Se han abierto demasiados sockets (128 como máximo)

ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT

5272

Error al conectar con el host remoto

ERR_NETSOCKET_IO_ERROR

5273

Error de envío/recepción de datos del socket

ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED

5274

Error al establecer una conexión protegida (TLS Handshake)

ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE

5275

No hay datos sobre el certificado con el que se protege la conexión

Símbolos personalizados

 

 

ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL

5300

Debe indicarse un símbolo personalizado

ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME

5301

Nombre del símbolo personalizado incorrecto. En el nombre dado al símbolo se usan solo letras latinas sin signos de puntuación, sin espacios en blanco y ni símbolos especiales (se permiten ".", "_", "&" y "#"). No se recomienda utilizar los símbolos <, >, :, ", /,\, |, ?, *.

ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG

5302

Nombre demasiado largo para el símbolo personalizado. La longitud del nombre no deberá superar los 32 caracteres contando el 0 final

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG

5303

Ruta para el símbolo personalizado demasiado larga. La longitud de la ruta no deberá superar los 128 caracteres incluyendo "Custom\\", el nombre del símbolo, los separadores de grupos y el 0 final

ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST

5304

No existe ningún símbolo personalizado con ese nombre

ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR

5305

Error al crear, eliminar o modificar el símbolo personalizado

ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED

5306

Intento de eliminar un símbolo personalizado elegido en la observación de mercado (Market Watch)

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG

5307

Propiedad de símbolo personalizado incorrecta

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR

5308

Parámetro erróneo al establecer las propiedades del símbolo personalizado

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG

5309

Parámetro de cadena demasiado largo al establecer las propiedades del símbolo personalizado

ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER

5310

Matriz de ticks no organizada por tiempo

Calendario económico

 

 

ERR_CALENDAR_MORE_DATA

5400

El tamaño de la matriz es insuficiente para obtener las descripciones de todos los valores

ERR_CALENDAR_TIMEOUT

5401

Se ha superado el límite de solicitud por tiempo

ERR_CALENDAR_NO_DATA

5402

El país no ha sido encontrado

Working with databases

 

 

ERR_DATABASE_ERROR  

5601

Generic error

ERR_DATABASE_LOGIC

5602

SQLite internal logic error

ERR_DATABASE_PERM

5603

Access denied

ERR_DATABASE_ABORT

5604

Callback routine requested abort

ERR_DATABASE_BUSY

5605

Database file locked

ERR_DATABASE_LOCKED

5606

Database table locked

ERR_DATABASE_NOMEM

5607

Insufficient memory for completing operation

ERR_DATABASE_READONLY

5608

Attempt to write to readonly database

ERR_DATABASE_INTERRUPT

5609

Operation terminated by sqlite3_interrupt()

ERR_DATABASE_IOERR

5610

Disk I/O error

ERR_DATABASE_CORRUPT

5611

Database disk image corrupted

ERR_DATABASE_NOTFOUND

5612

Unknown operation code in sqlite3_file_control()

ERR_DATABASE_FULL

5613

Insertion failed because database is full

ERR_DATABASE_CANTOPEN

5614

Unable to open the database file

ERR_DATABASE_PROTOCOL

5615

Database lock protocol error

ERR_DATABASE_EMPTY

5616

Internal use only

ERR_DATABASE_SCHEMA

5617

Database schema changed

ERR_DATABASE_TOOBIG

5618

String or BLOB exceeds size limit

ERR_DATABASE_CONSTRAINT

5619

Abort due to constraint violation

ERR_DATABASE_MISMATCH

5620

Data type mismatch

ERR_DATABASE_MISUSE

5621

Library used incorrectly

ERR_DATABASE_NOLFS

5622

Uses OS features not supported on host

ERR_DATABASE_AUTH

5623

Authorization denied

ERR_DATABASE_FORMAT

5624

Not used

ERR_DATABASE_RANGE

5625

Bind parameter error, incorrect index

ERR_DATABASE_NOTADB

5626

File opened that is not database file

Métodos de matrices y vectores

 

 

ERR_MATRIX_INTERNAL

5700

Error interno del subsistema de ejecución de matrices/vectores

ERR_MATRIX_NOT_INITIALIZED

5701

La matriz/vector no ha sido inicializado

ERR_MATRIX_INCONSISTENT

5702

Tamaño de matriz/vector incoherente en la operación

ERR_MATRIX_INVALID_SIZE

5703

Tamaño de matriz/vector incorrecto

ERR_MATRIX_INVALID_TYPE

5704

Tipo de matriz/vector incorrecto

ERR_MATRIX_FUNC_NOT_ALLOWED

5705

La función no está disponible para esta matriz/vector

ERR_MATRIX_CONTAINS_NAN

5706

La matriz/vector contiene NaN (Nan/Inf)

Modelos ONNX

 

 

ERR_ONNX_INTERNAL

5800

Error interno del estándar ONNX

ERR_ONNX_NOT_INITIALIZED

5801

Error de inicialización ONNX Runtime API

ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED

5802

Propiedad o valor no compatible con el lenguaje MQL5

ERR_ONNX_RUN_FAILED

5803

Error de inicio ONNX runtime API

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETERS_COUNT

5804

El número de parámetros transmitidos a OnnxRun es incorrecto

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER

5805

Valor de parámetro incorrecto

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_TYPE

5806

Tipo de parámetro incorrecto

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_SIZE

5807

Tamaño de parámetro incorrecto

ERR_ONNX_WRONG_DIMENSION

5808

La dimensionalidad del tensor no ha sido establecida o se ha indicado incorrectamente

ERR_USER_ERROR_FIRST

65536

A partir de este código se empiezan los errores definidos por el usuario

