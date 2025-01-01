- Códigos de retorno del servidor comercial
Errores de tiempo de ejecución
GetLastError() es la función que devuelve el código del último error que se almacena en la variable predefinida _LastError. El valor de esta variable puede ser puesto a cero usando la función ResetLastError().
|
Constante
|
Valor
|
Descripción
|
ERR_SUCCESS
|
0
|
La operación se ha ejecutado con éxito
|
ERR_INTERNAL_ERROR
|
4001
|
Error interno inesperado
|
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER
|
4002
|
Parámetro erróneo durante la llamada built-in a la función del terminal de cliente
|
ERR_INVALID_PARAMETER
|
4003
|
Parámetro erróneo durante la llamada a la función de sistema
|
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY
|
4004
|
No hay memoria suficiente para ejecutar la función de sistema
|
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS
|
4005
|
Estructura contiene objetos de cadenas y/o de arrays dinámicos y/o estructuras con estos objetos y/o clases
|
ERR_INVALID_ARRAY
|
4006
|
Array del tipo inapropiado, tamaño inapropiado o objeto dañado del array dinámico
|
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR
|
4007
|
No hay memoria suficiente para la reubicación de un array, o un intento de cambio del tamaño de un array estático
|
ERR_STRING_RESIZE_ERROR
|
4008
|
No hay memoria suficiente para la reubicación de una cadena
|
ERR_NOTINITIALIZED_STRING
|
4009
|
Cadena no inicializada
|
ERR_INVALID_DATETIME
|
4010
|
Valor de fecha y/o hora incorrecto
|
ERR_ARRAY_BAD_SIZE
|
4011
|
El número total de los elementos del array no puede superar 2147483647
|
ERR_INVALID_POINTER
|
4012
|
Puntero erróneo
|
ERR_INVALID_POINTER_TYPE
|
4013
|
Tipo erróneo del puntero
|
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
|
4014
|
Función de sistema no está permitida para la llamada
|
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED
|
4015
|
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND
|
4016
|
Recurso con este nombre no encontrado en EX5
|
ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE
|
4017
|
Tipo del recurso no soportado o el tamaño superior a 16 Mb
|
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG
|
4018
|
Nombre del recurso supera 63 caracteres
|
ERR_MATH_OVERFLOW
|
4019
|
Desbordamiento (overflow) ocurrido al calcular la función
|
ERR_SLEEP_ERROR
|
4020
|
Fuera de la fecha de finalización de la simulación tras llamar a Sleep()
|
ERR_STOPPED
|
4022
|
La simulación ha sido interrumpida forzosamente desde el exterior. Por ejemplo, ha sido interrumpida por la optimización, o se ha cerrado la ventana de simulación visual, o se ha detenido el agente de simulación
|
ERR_INVALID_TYPE
|
4023
|
Tipo no válido
|
ERR_INVALID_HANDLE
|
4024
|
Manejador no válido
|
ERR_TOO_MANY_OBJECTS
|
4025
|
Pool de objetos lleno
|
Gráficos
|
|
|
ERR_CHART_WRONG_ID
|
4101
|
Identificador erróneo del gráfico
|
ERR_CHART_NO_REPLY
|
4102
|
Gráfico no responde
|
ERR_CHART_NOT_FOUND
|
4103
|
Gráfico no encontrado
|
ERR_CHART_NO_EXPERT
|
4104
|
Gráfico no tiene un Asesor Experto que pueda procesar el evento
|
ERR_CHART_CANNOT_OPEN
|
4105
|
Error al abrir el gráfico
|
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE
|
4106
|
Error al cambiar el símbolo y período del gráfico
|
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER
|
4107
|
Valor erróneo del parámetro para la función de trabajo con los gráficos
|
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER
|
4108
|
Error al crear el temporizador
|
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY
|
4109
|
Identificador erróneo de la propiedad del gráfico
|
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED
|
4110
|
Error al crear un screenshot
|
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED
|
4111
|
error de navegación por el gráfico
|
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED
|
4112
|
Error al aplicar una plantilla
|
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND
|
4113
|
Subventana que contiene el indicador especificado no encontrada
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
4114
|
Error al insertar un indicador en el gráfico
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL
|
4115
|
Error al quitar un indicador desde el gráfico
|
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND
|
4116
|
El indicador no ha sido encontrado en el gráfico especificado
|
Objetos gráficos
|
|
|
ERR_OBJECT_ERROR
|
4201
|
Error al manejar un objeto gráfico
|
ERR_OBJECT_NOT_FOUND
|
4202
|
Objeto gráfico no encontrado
|
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY
|
4203
|
Identificador erróneo de la propiedad del objeto gráfico
|
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED
|
4204
|
Imposible recibir fecha correspondiente al valor
|
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED
|
4205
|
Imposible recibir valor correspondiente a la fecha
|
MarketInfo
|
|
|
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL
|
4301
|
Símbolo desconocido
|
ERR_MARKET_NOT_SELECTED
|
4302
|
Símbolo no está seleccionado en MarketWatch
|
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY
|
4303
|
Identificador erróneo de la propiedad del símbolo
|
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN
|
4304
|
Hora del último tick no se conoce (no había ticks)
|
ERR_MARKET_SELECT_ERROR
|
4305
|
Error al agregar o eliminar el símbolo a/de MarketWatch
|
ERR_MARKET_SELECT_LIMIT
|
4306
|
Se ha superado el límite de símbolos seleccionados en MarketWatch
|
ERR_MARKET_SESSION_INDEX
|
4307
|
ID de sesión incorrecto al llamar a la función SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade
|
Acceso al historial
|
|
|
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
|
4401
|
Historial solicitado no encontrado
|
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY
|
4402
|
Identificador erróneo de la propiedad del historial
|
ERR_HISTORY_TIMEOUT
|
4403
|
Se ha superado el límite de tiempo al solicitar la historia
|
ERR_HISTORY_BARS_LIMIT
|
4404
|
El número de barras solicitado está limitado por los ajustes del terminal
|
ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS
|
4405
|
Errores múltiples al cargar la historia
|
ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER
|
4407
|
La matriz receptora es demasiado pequeña para almacenar los datos solicitados
|
Global_Variables
|
|
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND
|
4501
|
Variable global del terminal de cliente no encontrada
|
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS
|
4502
|
Variable global del terminal de cliente con este nombre ya existe
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED
|
4503
|
Las variables globales no han sido modificadas
|
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD
|
4504
|
No ha sido posible abrir y leer el archivo con los valores de las variables globales
|
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE
|
4505
|
No ha sido posible grabar el archivo con los valores de las variables globales
|
ERR_MAIL_SEND_FAILED
|
4510
|
Envío de carta fallido
|
ERR_PLAY_SOUND_FAILED
|
4511
|
Reproducción de sonido fallido
|
ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY
|
4512
|
Identificador erróneo de la propiedad del programa
|
ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY
|
4513
|
Identificador erróneo de la propiedad del terminal
|
ERR_FTP_SEND_FAILED
|
4514
|
Envío de archivo a través de ftp fallido
|
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED
|
4515
|
No se ha podido enviar la notificación
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER
|
4516
|
Parámetro incorrecto para el envío de la notificación — en la función SendNotification() han pasado una línea vacía o NULL
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS
|
4517
|
Ajustes incorrectos de las notificaciones en el terminal (ID no especificada o permiso no concedido)
|
ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT
|
4518
|
Envío de notificaciones muy frecuente
|
ERR_FTP_NOSERVER
|
4519
|
No se ha indicado el servidor ftp en los ajustes
|
ERR_FTP_NOLOGIN
|
4520
|
No se ha indicado el login ftp en los ajustes
|
ERR_FTP_FILE_ERROR
|
4521
|
El archivo no existe
|
ERR_FTP_CONNECT_FAILED
|
4522
|
No ha sido posible conectarse al servidor ftp
|
ERR_FTP_CHANGEDIR
|
4523
|
En el servidor ftp no se ha encontrado el directorio para cargar el archivo
|
Buffers de indicadores personalizados
|
|
|
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY
|
4601
|
No hay memoria suficiente para la redistribución de buffers de indicadores
|
ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX
|
4602
|
Índice erróneo de su búfer de indicadores
|
Propiedades de indicadores personalizados
|
|
|
ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY
|
4603
|
Identificador erróneo de la propiedad del indicador personalizado
|
Account
|
|
|
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY
|
4701
|
Identificador erróneo de la propiedad de la cuenta
|
ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY
|
4751
|
Identificador erróneo de la propiedad de la actividad comercial
|
ERR_TRADE_DISABLED
|
4752
|
Prohibida la actividad comercial para el Asesor Experto
|
ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND
|
4753
|
Posición no encontrada
|
ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND
|
4754
|
Orden no encontrada
|
ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND
|
4755
|
Transacción no encontrada
|
ERR_TRADE_SEND_FAILED
|
4756
|
Envío de solicitud comercial fallida
|
ERR_TRADE_CALC_FAILED
|
4758
|
Fallo al calcular el valor del beneficio o el margen
|
Indicadores
|
|
|
ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
|
4801
|
Símbolo desconocido
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE
|
4802
|
No se puede crear indicador
|
ERR_INDICATOR_NO_MEMORY
|
4803
|
Memoria insuficiente para añadir el indicador
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY
|
4804
|
Indicador no puede ser aplicado a otro indicador
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
4805
|
Error al añadir indicador
|
ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND
|
4806
|
Datos solicitados no encontrados
|
ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE
|
4807
|
Handle del indicador es erróneo
|
ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS
|
4808
|
Número erróneo de parámetros al crear un indicador
|
ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING
|
4809
|
No hay parámetros cuando se crea un indicador
|
ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME
|
4810
|
El primer parámetro en la matriz tiene que ser el nombre del indicador personalizado
|
ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE
|
4811
|
Tipo erróneo del parámetro en la matriz al crear un indicador
|
ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX
|
4812
|
Índice del búfer de indicador que se solicita es erróneo
|
Profundidad de Mercado
|
|
|
ERR_BOOKS_CANNOT_ADD
|
4901
|
No se puede añadir la profundidad de mercado
|
ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE
|
4902
|
No se puede eliminar la profundidad de mercado
|
ERR_BOOKS_CANNOT_GET
|
4903
|
No se puede obtener los datos de la profundidad de mercado
|
ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE
|
4904
|
Error al suscribirse a la recepción de nuevos datos de la profundidad de mercado
|
Operaciones con archivos
|
|
|
ERR_TOO_MANY_FILES
|
5001
|
No se puede abrir más de 64 archivos
|
ERR_WRONG_FILENAME
|
5002
|
Nombre del archivo no válido
|
ERR_TOO_LONG_FILENAME
|
5003
|
Nombre del archivo demasiado largo
|
ERR_CANNOT_OPEN_FILE
|
5004
|
Error al abrir el archivo
|
ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR
|
5005
|
Memoria insuficiente para la caché de lectura
|
ERR_CANNOT_DELETE_FILE
|
5006
|
Error al eliminar el archivo
|
ERR_INVALID_FILEHANDLE
|
5007
|
Archivo con este manejador ya está cerrado, o no se abría en absoluto
|
ERR_WRONG_FILEHANDLE
|
5008
|
Manejador erróneo de archivo
|
ERR_FILE_NOTTOWRITE
|
5009
|
El archivo debe ser abierto para la escritura
|
ERR_FILE_NOTTOREAD
|
5010
|
El archivo debe ser abierto para la lectura
|
ERR_FILE_NOTBIN
|
5011
|
El archivo debe ser abierto como un archivo binario
|
ERR_FILE_NOTTXT
|
5012
|
El archivo debe ser abierto como un archivo de texto
|
ERR_FILE_NOTTXTORCSV
|
5013
|
El archivo debe ser abierto como un archivo de texto o CSV
|
ERR_FILE_NOTCSV
|
5014
|
El archivo debe ser abierto como un archivo CSV
|
ERR_FILE_READERROR
|
5015
|
Error de lectura de archivo
|
ERR_FILE_BINSTRINGSIZE
|
5016
|
Hay que especificar el tamaño de la cadena porque el archivo ha sido abierto como binario
|
ERR_INCOMPATIBLE_FILE
|
5017
|
Para los arrays de cadenas - un archivo de texto, para los demás - un archivo binario
|
ERR_FILE_IS_DIRECTORY
|
5018
|
No es un archivo, es un directorio
|
ERR_FILE_NOT_EXIST
|
5019
|
Archivo no existe
|
ERR_FILE_CANNOT_REWRITE
|
5020
|
No se puede reescribir el archivo
|
ERR_WRONG_DIRECTORYNAME
|
5021
|
Nombre erróneo del directorio
|
ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST
|
5022
|
Directorio no existe
|
ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY
|
5023
|
Es un archivo, no es un directorio
|
ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY
|
5024
|
No se puede eliminar el directorio
|
ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY
|
5025
|
No se puede limpiar el directorio (tal vez, uno o más archivos estén bloqueados y no se ha podido llevar a cabo la eliminación)
|
ERR_MQL_FILE_WRITEERROR
|
5026
|
No se ha podido escribir el recurso en el archivo
|
ERR_FILE_ENDOFFILE
|
5027
|
No se ha podido leer el siguiente fragmento de datos del archivo CSV (FileReadString, FileReadNumber, FileReadDatetime, FileReadBool), puesto que se ha alcanzado el final del archivo
|
Conversión de cadenas
|
|
|
ERR_NO_STRING_DATE
|
5030
|
No hay fecha en la cadena
|
ERR_WRONG_STRING_DATE
|
5031
|
Fecha errónea en la cadena
|
ERR_WRONG_STRING_TIME
|
5032
|
Hora errónea en la cadena
|
ERR_STRING_TIME_ERROR
|
5033
|
Error de conversión de cadena a fecha
|
ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY
|
5034
|
Memoria insuficiente para la cadena
|
ERR_STRING_SMALL_LEN
|
5035
|
Longitud de cadena es menos de la esperada
|
ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER
|
5036
|
Número excesivamente grande, más que ULONG_MAX
|
ERR_WRONG_FORMATSTRING
|
5037
|
Cadena de formato errónea
|
ERR_TOO_MANY_FORMATTERS
|
5038
|
Hay más especificadores de formato que los parámetros
|
ERR_TOO_MANY_PARAMETERS
|
5039
|
Hay más Parámetros que los especificadores de formato
|
ERR_WRONG_STRING_PARAMETER
|
5040
|
Parámetro del tipo string dañado
|
ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE
|
5041
|
Posición fuera de los límites de la cadena
|
ERR_STRING_ZEROADDED
|
5042
|
Al final de la cadena se ha añadido 0, una operación inútil
|
ERR_STRING_UNKNOWNTYPE
|
5043
|
Tipo de datos desconocido durante la conversión a una cadena
|
ERR_WRONG_STRING_OBJECT
|
5044
|
Objeto de cadena dañado
|
Operaciones con matrices
|
|
|
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS
|
5050
|
Copiado de los arrays incompatibles. Un array de cadena puede ser copiado sólo en un array de cadena, un array numérico sólo en un array numérico
|
ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY
|
5051
|
El array que recibe está declarado como AS_SERIES, y no tiene el tamaño suficiente
|
ERR_SMALL_ARRAY
|
5052
|
Un array muy pequeño, posición de inicio está fuera de los límites del array
|
ERR_ZEROSIZE_ARRAY
|
5053
|
Un array de longitud cero
|
ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY
|
5054
|
Tiene que ser un array numérico
|
ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY
|
5055
|
Tiene que ser un array unidimensional
|
ERR_SERIES_ARRAY
|
5056
|
No se puede usar serie temporal
|
ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY
|
5057
|
Tiene que ser un array del tipo double
|
ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY
|
5058
|
Tiene que ser un array del tipo float
|
ERR_LONG_ARRAY_ONLY
|
5059
|
Tiene que ser un array del tipo long
|
ERR_INT_ARRAY_ONLY
|
5060
|
Tiene que ser un array del tipo int
|
ERR_SHORT_ARRAY_ONLY
|
5061
|
Tiene que ser un array del tipo short
|
ERR_CHAR_ARRAY_ONLY
|
5062
|
Tiene que ser un array del tipo char
|
ERR_STRING_ARRAY_ONLY
|
5063
|
Solo matrices del tipo string
|
Trabajo con OpenCL
|
|
|
ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED
|
5100
|
Las funciones OpenCL no se soportan en este ordenador
|
ERR_OPENCL_INTERNAL
|
5101
|
Error interno al ejecutar OpenCL
|
ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE
|
5102
|
Manejado OpenCL incorrecto
|
ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE
|
5103
|
Error al crear el contexto OpenCL
|
ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE
|
5104
|
Error al crear la cola de ejecución en OpenCL
|
ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE
|
5105
|
Error al compilar el programa OpenCL
|
ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME
|
5106
|
Punto de entrada demasiado largo (kernel OpenCL)
|
ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE
|
5107
|
Error al crear el kernel - punto de entrada de OpenCL
|
ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER
|
5108
|
Error al establecer los parámetros para el kernel OpenCL (punto de entrada en el programa OpenCL)
|
ERR_OPENCL_EXECUTE
|
5109
|
Error de ejecución del programa OpenCL
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE
|
5110
|
Tamaño del búfer OpenCL incorrecto
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET
|
5111
|
Desplazamiento incorrecto en el búfer OpenCL
|
ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE
|
5112
|
Error de creación del búfer OpenCL
|
ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS
|
5113
|
Se ha superado el número de objetos OpenCL
|
ERR_OPENCL_SELECTDEVICE
|
5114
|
Error al elegir el dispositivo OpenCL
|
Trabajo con la base de datos
|
|
|
ERR_DATABASE_INTERNAL
|
5120
|
Error interno en la base de datos
|
ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE
|
5121
|
Puntero no válido de la base de datos
|
ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS
|
5122
|
Se ha superado el número máximo permitido de objetos Database
|
ERR_DATABASE_CONNECT
|
5123
|
Error al conectarse a la base de datos
|
ERR_DATABASE_EXECUTE
|
5124
|
Error al ejecutar la solicitud
|
ERR_DATABASE_PREPARE
|
5125
|
Error al crear la solicitud
|
ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA
|
5126
|
Ya no hay más datos para la lectura
|
ERR_DATABASE_STEP
|
5127
|
Error al pasar a la siguiente entrada de la solicitud
|
ERR_DATABASE_NOT_READY
|
5128
|
Los datos para leer los resultados de la solicitud aún no están preparados
|
ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS
|
5129
|
Error al realizar la autosustitución de los parámetros en la solicitud SQL
|
Trabajo con WebRequest
|
|
|
ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS
|
5200
|
URL no ha superado la prueba
|
ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED
|
5201
|
No se ha podido conectarse a la URL especificada
|
ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT
|
5202
|
Superado el tiempo de espera de recepción de datos
|
ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED
|
5203
|
Error de ejecución de la solicitud HTTP
|
Trabajo con la red (sockets)
|
|
|
ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE
|
5270
|
A la función se ha transmitido un puntero incorrecto a del socket
|
ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED
|
5271
|
Se han abierto demasiados sockets (128 como máximo)
|
ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT
|
5272
|
Error al conectar con el host remoto
|
ERR_NETSOCKET_IO_ERROR
|
5273
|
Error de envío/recepción de datos del socket
|
ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED
|
5274
|
Error al establecer una conexión protegida (TLS Handshake)
|
ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE
|
5275
|
No hay datos sobre el certificado con el que se protege la conexión
|
Símbolos personalizados
|
|
|
ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL
|
5300
|
Debe indicarse un símbolo personalizado
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME
|
5301
|
Nombre del símbolo personalizado incorrecto. En el nombre dado al símbolo se usan solo letras latinas sin signos de puntuación, sin espacios en blanco y ni símbolos especiales (se permiten ".", "_", "&" y "#"). No se recomienda utilizar los símbolos <, >, :, ", /,\, |, ?, *.
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG
|
5302
|
Nombre demasiado largo para el símbolo personalizado. La longitud del nombre no deberá superar los 32 caracteres contando el 0 final
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG
|
5303
|
Ruta para el símbolo personalizado demasiado larga. La longitud de la ruta no deberá superar los 128 caracteres incluyendo "Custom\\", el nombre del símbolo, los separadores de grupos y el 0 final
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST
|
5304
|
No existe ningún símbolo personalizado con ese nombre
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR
|
5305
|
Error al crear, eliminar o modificar el símbolo personalizado
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED
|
5306
|
Intento de eliminar un símbolo personalizado elegido en la observación de mercado (Market Watch)
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG
|
5307
|
Propiedad de símbolo personalizado incorrecta
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR
|
5308
|
Parámetro erróneo al establecer las propiedades del símbolo personalizado
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG
|
5309
|
Parámetro de cadena demasiado largo al establecer las propiedades del símbolo personalizado
|
ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER
|
5310
|
Matriz de ticks no organizada por tiempo
|
Calendario económico
|
|
|
ERR_CALENDAR_MORE_DATA
|
5400
|
El tamaño de la matriz es insuficiente para obtener las descripciones de todos los valores
|
ERR_CALENDAR_TIMEOUT
|
5401
|
Se ha superado el límite de solicitud por tiempo
|
ERR_CALENDAR_NO_DATA
|
5402
|
El país no ha sido encontrado
|
Working with databases
|
|
|
ERR_DATABASE_ERROR
|
5601
|
Generic error
|
ERR_DATABASE_LOGIC
|
5602
|
SQLite internal logic error
|
ERR_DATABASE_PERM
|
5603
|
Access denied
|
ERR_DATABASE_ABORT
|
5604
|
Callback routine requested abort
|
ERR_DATABASE_BUSY
|
5605
|
Database file locked
|
ERR_DATABASE_LOCKED
|
5606
|
Database table locked
|
ERR_DATABASE_NOMEM
|
5607
|
Insufficient memory for completing operation
|
ERR_DATABASE_READONLY
|
5608
|
Attempt to write to readonly database
|
ERR_DATABASE_INTERRUPT
|
5609
|
Operation terminated by sqlite3_interrupt()
|
ERR_DATABASE_IOERR
|
5610
|
Disk I/O error
|
ERR_DATABASE_CORRUPT
|
5611
|
Database disk image corrupted
|
ERR_DATABASE_NOTFOUND
|
5612
|
Unknown operation code in sqlite3_file_control()
|
ERR_DATABASE_FULL
|
5613
|
Insertion failed because database is full
|
ERR_DATABASE_CANTOPEN
|
5614
|
Unable to open the database file
|
ERR_DATABASE_PROTOCOL
|
5615
|
Database lock protocol error
|
ERR_DATABASE_EMPTY
|
5616
|
Internal use only
|
ERR_DATABASE_SCHEMA
|
5617
|
Database schema changed
|
ERR_DATABASE_TOOBIG
|
5618
|
String or BLOB exceeds size limit
|
ERR_DATABASE_CONSTRAINT
|
5619
|
Abort due to constraint violation
|
ERR_DATABASE_MISMATCH
|
5620
|
Data type mismatch
|
ERR_DATABASE_MISUSE
|
5621
|
Library used incorrectly
|
ERR_DATABASE_NOLFS
|
5622
|
Uses OS features not supported on host
|
ERR_DATABASE_AUTH
|
5623
|
Authorization denied
|
ERR_DATABASE_FORMAT
|
5624
|
Not used
|
ERR_DATABASE_RANGE
|
5625
|
Bind parameter error, incorrect index
|
ERR_DATABASE_NOTADB
|
5626
|
File opened that is not database file
|
Métodos de matrices y vectores
|
|
|
ERR_MATRIX_INTERNAL
|
5700
|
Error interno del subsistema de ejecución de matrices/vectores
|
ERR_MATRIX_NOT_INITIALIZED
|
5701
|
La matriz/vector no ha sido inicializado
|
ERR_MATRIX_INCONSISTENT
|
5702
|
Tamaño de matriz/vector incoherente en la operación
|
ERR_MATRIX_INVALID_SIZE
|
5703
|
Tamaño de matriz/vector incorrecto
|
ERR_MATRIX_INVALID_TYPE
|
5704
|
Tipo de matriz/vector incorrecto
|
ERR_MATRIX_FUNC_NOT_ALLOWED
|
5705
|
La función no está disponible para esta matriz/vector
|
ERR_MATRIX_CONTAINS_NAN
|
5706
|
La matriz/vector contiene NaN (Nan/Inf)
|
Modelos ONNX
|
|
|
ERR_ONNX_INTERNAL
|
5800
|
Error interno del estándar ONNX
|
ERR_ONNX_NOT_INITIALIZED
|
5801
|
Error de inicialización ONNX Runtime API
|
ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED
|
5802
|
Propiedad o valor no compatible con el lenguaje MQL5
|
ERR_ONNX_RUN_FAILED
|
5803
|
Error de inicio ONNX runtime API
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETERS_COUNT
|
5804
|
El número de parámetros transmitidos a OnnxRun es incorrecto
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER
|
5805
|
Valor de parámetro incorrecto
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_TYPE
|
5806
|
Tipo de parámetro incorrecto
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_SIZE
|
5807
|
Tamaño de parámetro incorrecto
|
ERR_ONNX_WRONG_DIMENSION
|
5808
|
La dimensionalidad del tensor no ha sido establecida o se ha indicado incorrectamente
|
65536
|
A partir de este código se empiezan los errores definidos por el usuario
Véase también