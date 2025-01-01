DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos de preciosScreenShot 

ScreenShot

Crea una captura de pantalla del gráfico especificado y la guarda en un archivo .gif

bool  ScreenShot(
   string           filename,                   // Nombre del archivo
   int              width,                      // Anchura
   int              height,                     // Altura
   ENUM_ALIGN_MODE  align_mode=ALIGN_RIGHT      // Tipo de alineación
   ) const

Parámetros

filename

[in]  Nombre de archivo de la captura de pantalla.

width

[in]  Anchura de la captura de pantalla en píxeles.

height

[in]  Altura de la captura de pantalla en píxeles.

align_mode=ALIGN_RIGHT

[in]  Modo de alineación, si la captura es estrecha.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso de error.