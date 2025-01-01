ScreenShot

Crea una captura de pantalla del gráfico especificado y la guarda en un archivo .gif

bool ScreenShot(

string filename,

int width,

int height,

ENUM_ALIGN_MODE align_mode=ALIGN_RIGHT

) const

Parámetros

filename

[in] Nombre de archivo de la captura de pantalla.

width

[in] Anchura de la captura de pantalla en píxeles.

height

[in] Altura de la captura de pantalla en píxeles.

align_mode=ALIGN_RIGHT

[in] Modo de alineación, si la captura es estrecha.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso de error.