Chart Trend
- Indicators
- Svyatoslav Kucher
- Version: 1.0
Определения текущей тенденции одна из самых важных задач трейдера не зависимо от стиля торговли. Индикатор Chart Trend поможет с достаточно высокой вероятностью это сделать.
Chart Trend - индикатор распознавания тенденции, использующий авторский алгоритм расчета. Индикатор подходит для любой валютной пары, любого таймфрейма, и не меняет свои показания.
Параметры индикатора
- Основные настройки (Main Settings):
- HistoryBars - количество баров для отображения.
- CalcMode - выбор метода расчета.
- SlowPeriod - период медленной переменной.
- FastPeriod - период быстрой переменной.
- MedianPeriod - период средней цены для построение линий индикатора.
- Настройки оповещения (Alert Settings):
- Alerts - при true включается оповещение.
- AOnCurrent - при false оповещение происходит на открытии нового бара, при true на текущем.
- AMessage - отображение диалогового окна.
- ASound - воспроизведение звукового файла.
- AEmail - отправка электронного письма по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".
- ANotificaton - отправка уведомления на мобильные терминалы.
- soundfile - название звукового файла.