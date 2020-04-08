Moment
- Indicators
- Svyatoslav Kucher
- Version: 1.0
- Activations: 5
Moment - авторский индикатор, имеющий простые настройки, и несколько типов сигналов. Каждый пользователь сможет настроить его показания под свой стиль торговли, и валютную пару. Индикатор не меняет свои показания.
Со всеми моими продуктами можно ознакомиться по ссылке https://www.mql5.com/ru/users/slavakucher/seller
Параметры индикатора
- Основные настройки (Main Settings):
- HistoryBars - количество баров для отображения.
- CalculationPeriod - период для расчетов.
- IndicatorDelta - дельта.
- IndicatorSmooth - усреднение значений для расчетов.
- Настройки оповещения (Alert Settings):
- Alerts - при true включается оповещение.
- AMessage - отображение диалогового окна.
- ASound - воспроизведение звукового файла.
- AEmail - отправка электронного письма по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".
- ANotificaton - отправка уведомления на мобильные терминалы.
- soundfile - название звукового файла.