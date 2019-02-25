Mystic Arrow - уникальный авторский индикатор, отображающий сигналы в направлении основной тенденции, и против нее. Благодаря разнообразию настроек и фильтров индикатор можно настроить под свой стиль торговли.

Mystic Arrow подходит для любого таймфрейма, валютной пары. Сигналы индикатора не пропадают ни при каких условиях. Отличительной особенностью является возможность настроить сигналы индикатора отдельно для тенденции и против нее. Имеет в качестве отключаемого фильтра показания ценового канала, и если цена пробила одну из границ этого канала, то сигнал разрешается, иначе запрещается. С помощью Mystic Arrow можно открывать сделку только в направлении основного движения цены по одним сигналам, а закрывать ее, по сигналам, которые появляются на экстремальных значениях цены, тоесть на экстремумах, которые определяет индикатор.





Параметры индикатора:

Основные настройки ( Main Settings ):

): HistoryBars - количество баров для отображения.

- количество баров для отображения.

GlobalPeriod - период для расчета тенденции. Рекомендуется не ниже 50.

- период для расчета тенденции. Рекомендуется не ниже 50.

MediumPeriod - период для расчета средних значений. Можно не изменять.

- период для расчета средних значений. Можно не изменять.

FastPeriod - период для расчета сигнала.

- период для расчета сигнала.

Delta - дельта. Можно уменьшать при увеличении FastPeriod , или уменьшать, при уменьшении значения FastPeriod .

- дельта. Можно уменьшать при увеличении , или уменьшать, при уменьшении значения .

BarsCounter - количество баров для счетчика фильтра ценового канала.

- количество баров для счетчика фильтра ценового канала. Настройки сигналов по направлению тенденции (Trend Settings):

Use_TrendStrategy - отображения трендовых сигналов.

- отображения трендовых сигналов.

fFilter - активация фильтра ценового канала для сигналов по направлении тенденции.

- активация фильтра ценового канала для сигналов по направлении тенденции.

TCPeriod - период фильтра ценового канала.

- период фильтра ценового канала.

T_PauseBar - пауза в виде количества свечей между сигналами для трендовой стратегии.

- пауза в виде количества свечей между сигналами для трендовой стратегии. Настройки сигналов против тенденции (CounterTrend Settings):

Use_CounterTrendStrategy - отображение контртрендовых сигналов.

- отображение контртрендовых сигналов.

sFilter - активация фильтра ценового канала для сигналов против тенденции.

- активация фильтра ценового канала для сигналов против тенденции.

CTCPeriod - период фильтра ценового канала.

- период фильтра ценового канала.

GlobalLevel - уровень экстремальных значений. Если значение равно 0 , то не используется, иначе чем больше значении, тем меньше сигналов.

- уровень экстремальных значений. Если значение равно , то не используется, иначе чем больше значении, тем меньше сигналов.

Level - уровень экстремальных значений. Чем больше значении, тем меньше сигналов.

- уровень экстремальных значений. Чем больше значении, тем меньше сигналов.

CT_PauseBar - пауза в виде количества свечей между сигналами для контртрендовой стратегии.

- пауза в виде количества свечей между сигналами для контртрендовой стратегии. Настройки оповещения ( Alert Settings ):

): Alerts - при true включается оповещение.

- при true включается оповещение.

AMessage - отображение диалогового окна.

- отображение диалогового окна.

ASound - воспроизведение звукового файла.

- воспроизведение звукового файла.

AEmail - отправка электронного письма по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".

- отправка электронного письма по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".

ANotificaton - отправка уведомления на мобильные терминалы.

- отправка уведомления на мобильные терминалы.

soundfile - название звукового файла.







