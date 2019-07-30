Stick - уникальный авторский индикатор, отображающий сигналы в направлении основной тенденции, и против нее. Благодаря разнообразию настроек и фильтров индикатор можно настроить под свой стиль торговли.

Stick подходит для любого таймфрейма, валютной пары. Сигналы индикатора не пропадают ни при каких условиях. Отличительной особенностью является возможность настроить сигналы индикатора отдельно для тенденции и против нее. С помощью Stick можно открывать сделку только в направлении основного движения цены по одним сигналам, а закрывать ее, по сигналам, которые появляются на экстремальных значениях цены, тоесть на экстремумах, которые определяет индикатор.

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Параметры индикатора



Основные настройки ( Main Settings ):

): HistoryBars - количество баров для отображения.

- количество баров для отображения.

SignalPeriod - период для расчета сигналов. Выставлять можно от 0.1.

- период для расчета сигналов. Выставлять можно от 0.1.

SignalFactor -переменная для дополнительных расчетов.

-переменная для дополнительных расчетов.

SignalMode - модификация расчетов.

- модификация расчетов.

SignalDelta - дельта. Выставлять от 5.0 до 10.0.

- дельта. Выставлять от 5.0 до 10.0.

BarsCount - количество баров, чем меньше значение, тем сигналов будет меньше.

- количество баров, чем меньше значение, тем сигналов будет меньше.

PauseBar - минимальное количество баров между сигналами.

- минимальное количество баров между сигналами.

Настройки контртрендовых фильтров ( CounterTrend Filter Settings ):

):



CounterTrendPeriod - период для расчетов.

- период для расчетов.





CounterTrendLevel - уровень, выше которого разрешается сигнал. Чем меньше значение, тем больше сигналов будет.

- уровень, выше которого разрешается сигнал. Чем меньше значение, тем больше сигналов будет.





CounterTrendSmooth - период усреднения расчетов для сигналов.

- период усреднения расчетов для сигналов.



Настройки трендового фильтра ( Trend Filter Settings ):

):



TrendPeriod - период для расчетов.

- период для расчетов.





TrendSmooth - период усреднения расчетов для сигналов.

- период усреднения расчетов для сигналов. Настройки оповещения ( Alert Settings ):

): Alerts - при true включается оповещение.

- при true включается оповещение.

AMessage - отображение диалогового окна.

- отображение диалогового окна.

ASound - воспроизведение звукового файла.

- воспроизведение звукового файла.

AEmail - отправка электронного письма по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".

- отправка электронного письма по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".

ANotificaton - отправка уведомления на мобильные терминалы.

- отправка уведомления на мобильные терминалы.

soundfile - название звукового файла.



