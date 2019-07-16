Triton Arrow
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Triton Arrow - уникальный авторский индикатор, имеющий возможность отображать 3 типа сигналов. Которые появляются в направлении текущей тенденции, и против нее, а также при определенном превышении волатильности.
Triton Arrow подходит для любого таймфрейма, валютной пары. Сигналы индикатора не пропадают ни при каких условиях. Рекомендуются таймфреймы M5, М15.
Параметры индикатора
- Основные настройки (Main Settings):
- CounterTrendPeriod - период для расчета сигналов против тенденции, и расчета для определения направления.
- TrendPeriod - период для расчета сигналов в направлении тенденции.
- CounterTrendSmooth - период усреднения расчетов для сигналов против тенденции.
- TrendSmooth - период усреднения расчетов для сигналов в направлении тенденции.
- BarsCount - количество баров, чем меньше значение, тем сигналов будет меньше.
- PauseBar - минимальное количество баров между сигналами.
- Настройки сигналов волатильности (volatility signal):
- SlowPeriod - медленный период для расчета. Должен быть больше FastPeriod.
- FastPeriod - медленный период для расчета.
- Delta - дельта.
- FilterPeriod - период фильтра.
- FilterMultiplier - множитель, если =0, то не используется фильтр.
- PauseBarForVolSig - минимальное количество баров между сигналами волатильности.
- Настройки оповещения (Alert Settings):
- Alerts - при true включается оповещение.
- AMessage - отображение диалогового окна.
- ASound - воспроизведение звукового файла.
- AEmail - отправка электронного письма по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".
- ANotificaton - отправка уведомления на мобильные терминалы.
- soundfile - название звукового файла.