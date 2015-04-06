EA Compass
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
EA Compass - автоматический советник, работающий на пробой определенных ценовых уровней.
По умолчанию советник настроен для EURUSD, таймфрейм Н1.
Set файлы вы можете скачать с диска - https://drive.google.com/drive/folders/1Rxiesljy_3515WsikRMExzxJjcZKMnMH?usp=sharing, или смотрите в обсуждении советника.
ВАЖНО: обратите внимание на параметры GMT! Для того, чтобы получить корректные результаты, вы должны установить их правильно в соответствии с GMT вашего брокера. Для каждой установленной версии эксперта проверьте значение MagicNumber, оно должно отличаться.
- Рекомендуемые валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD
- Таймфрейм: Н1
- Метод тестирования: every tick
- Рекомендуемый ММ: 0.01 лота на 100$
Параметры советника
- LongTrade - разрешение на открытие BUY ордеров.
- ShortTrade - разрешение на открытие SELL ордеров.
- LanguageInfo - выбор языка комментариев.
- TakeProfit - значение тейкпрофита.
- StopLoss - значение стоплосс.
- MaxSpread - максимальное значение спреда для открытия ордеров.
- Slippage - значение проскальзывания.
- MagicNumber - мэджик номер.
- OpenOrderComment - комментарий к ордерам.
—————— M O N E Y S E T T I N G S ——————
- LotType - тип лота: фиксированный, или процент от маржи.
- FixedLot - фиксированный размер лота.
- MarginPercent - процент от маржи.
—————— B R E A K E V E N/T R A I L I N G S E T T I N G S ——————
- UseBreakeven - использование безубытка.
- UseTrailingStop - использование трейлинга.
- BreakevenStart - перевод в безубыток после BreakevenStart пунктов.
- BreakevenProfit - количество пунктов профита при переводе в безубыток.
- TrailingStart - активировать трейлинг после TrailingStart пунктов.
- TrailingDist - дистанция для трейлинга.
- TrailingStep - шаг трейлинга.
—————— S T R A T E G Y S E T T I N G S ——————
- NumberOfBarsForHiLo - количество баров для поиска.
- NumberOfBarsFromHiLo - минимальное количество баров от High/Low .
- MinDistanceFromHiLo - минимальная дистанция от High/Low для формирования сигнала.
- MaxDistanceFromHiLo - максимальная дистанция от High/Low для формирования сигнала.
- OffsetFromHiLo - отступ от High/Low для выставления ордера.
- DeletePendingOrderAfter - удалять не сработавшие ордера через указанное количество часов.
- CloseMarketOrderAfter - закрывать маркет ордера через указанное количество часов.
- MinProfitForClose - минимальный профит для закрытия маркет ордера.
- RangeFilterSize - максимальный размер диапазона движения для фильтра, больше которого ордера выставляться не будут.
—————— T I M E S E T T I N G S ——————
- CloseOrderFriday - разрешение на открытие ордера в понедельник.
- CloseOrdersTimeFriday - закрытие ордеров в пятницу.
- Monday- разрешение на открытие ордера в понедельник.
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- GMT_Offset - разница между временем сервера брокера и временем по Гринвичу.
- DST - если ваш брокер смещает время по GMT на +1 летом, устанавливаем true. Если ваш брокер использует одинаковое время по GMT в течение всего года, устанавливаем false.
- Hour_Start - во сколько часов начать торговлю.
- Minute_Start - во сколько минут начать торговлю.
- Hour_End - во сколько часов закончить торговлю.
- Minute_End - во сколько минут закончить торговлю.