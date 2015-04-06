EA Excess - автоматический советник использующий в качестве сигнала для входа сравнение волатильности нескольких периодов, и при определенном превышении ее значения открывает сделки, если дополнительные фильтры активированы и также находятся на нужных значениях. Советник имеет возможность настройки торговли в определенное время, и дополнительную возможность увеличения лотности ордера, или серии ордеров после убытков.

ВАЖНО: обратите внимание на параметры GMT! Для того, чтобы получить корректные результаты, вы должны установить их правильно в соответствии с GMT вашего брокера. Для каждой установленной версии эксперта проверьте значение MagicNumber, оно должно отличаться.



Рекомендуемые валютные пары: EU RUSD

RUSD Таймфрейм: M5

M5 Метод тестирования: every tick

every tick Рекомендуемый ММ: 0.01 лота на 100$

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Параметры советника





—————— G E N E R A L S E T T I N G S —————— LanguageInfo - выбор языка комментариев.

- PeriodSLTP - период для расчета динамического стоплосс, тейкпрофита.

- период для расчета динамического стоплосс, тейкпрофита. TakeProfit - значение тейкпрофита.

- StopLoss - значение стоплосс.

- MaxOrders - максимальное количество одновременно открытых ордеров одного типа.

- MaxSpread - максимальное значение спреда для открытия ордеров.

- Slippage - значение проскальзывания.

- MagicNumber - мэджик номер.

- OpenOrderComment - комментарий к ордерам. —————— M O N E Y S E T T I N G S —————— LotType - тип лота: фиксированный, или процент от маржи.

- тип лота: фиксированный, или процент от маржи. FixedLot - фиксированный размер лота.

- фиксированный размер лота. MarginPercent - процент от маржи.

- процент от маржи. Martingale - использование увеличения лота после убыточного ордера.

- использование увеличения лота после убыточного ордера. MSeries - увеличивать размер лота до тех пор пока баланс не станет больше, чем был до убыточного ордера. Если MSeries=false, то увеличиваться будет только один ордер, следующий после убыточного.

- увеличивать размер лота до тех пор пока баланс не станет больше, чем был до убыточного ордера. Если MSeries=false, то увеличиваться будет только один ордер, следующий после убыточного. MLotExponent - размер экспоненты для увеличения лота после убыточного ордера. —————— B R E A K E V E N/T R A I L I N G S E T T I N G S —————— UseBreakeven - использование безубытка.

- использование безубытка. UseTrailingStop - использование трейлинга.

- использование трейлинга. BreakevenStart - перевод в безубыток после BreakevenStart пунктов.

- перевод в безубыток после пунктов. BreakevenProfit - количество пунктов профита при переводе в безубыток.

- количество пунктов профита при переводе в безубыток. TrailingStart - активировать трейлинг после TrailingStart пунктов .

- активировать трейлинг после пунктов TrailingDist - дистанция для трейлинга.

- дистанция для трейлинга. TrailingStep - шаг трейлинга. —————— E N T E R S E T T I N G S ——————

MaxDailyRange - максимальная дистанция от цены открытия дня.

- максимальная дистанция от цены открытия дня. MinSizeBar - минимальный размер сигнальной свечи.

- BreakDistance - дистанция для пробоя фильтра.

- дистанция для пробоя фильтра. ---- basic signal settings

SlowCalculationPeriod - медленный период для расчета сигнала.

- медленный период для расчета сигнала.

MediumCalculationPeriod - средний период для расчета сигнала.

- средний

SlowDifference - разница волатильности.

-

FastDifference - разница волатильности.

-

SignalCalculationPeriod - период для расчета сигнального фильтра.

- период для расчета сигнального фильтра.

SignalLevel - уровень для сигнального фильтра.

- уровень для сигнального фильтра. ---- momentum settings

MOMPeriod - период для расчета фильтра momentum.

-

MOMLevelPeriod - период для расчета средних значений фильтра.

- период для расчета средних значений фильтра.

MOMLevelDelta - уровень фильтра.

- уровень фильтра. ---- volatility settings

VolatilityPeriod - период для расчета фильтра волатильности.

-

VolatilityAveragePeriod - период для расчета фильтра.

- период для расчета фильтра.

VolatilityTimeFrames - таймфрейм фильтра. —————— T I M E S E T T I N G S ——————

CloseOrderFriday - разрешение на открытие ордера в понедельник.

- разрешение на открытие ордера в понедельник. CloseOrdersTimeFriday - закрытие ордеров в пятницу.

- закрытие ордеров в пятницу. Monday - разрешение на открытие ордера в понедельник.

- ...

GMT_Offset - разница между временем сервера брокера и временем по Гринвичу.

- разница между временем сервера брокера и временем по Гринвичу. DST - если ваш брокер смещает время по GMT на +1 летом, устанавливаем true . Если ваш брокер использует одинаковое время по GMT в течение всего года, устанавливаем false .

- если ваш брокер смещает время по GMT на +1 летом, устанавливаем . Если ваш брокер использует одинаковое время по GMT в течение всего года, устанавливаем . Hour_Start - во сколько часов начать торговлю.

- Minute_Start - во сколько минут начать торговлю.

- Hour_End - во сколько часов закончить торговлю.

- Minute_End - во сколько минут закончить торговлю.



