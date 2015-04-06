EA Excess
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
EA Excess - автоматический советник использующий в качестве сигнала для входа сравнение волатильности нескольких периодов, и при определенном превышении ее значения открывает сделки, если дополнительные фильтры активированы и также находятся на нужных значениях. Советник имеет возможность настройки торговли в определенное время, и дополнительную возможность увеличения лотности ордера, или серии ордеров после убытков.
ВАЖНО: обратите внимание на параметры GMT! Для того, чтобы получить корректные результаты, вы должны установить их правильно в соответствии с GMT вашего брокера. Для каждой установленной версии эксперта проверьте значение MagicNumber, оно должно отличаться.
- Рекомендуемые валютные пары: EURUSD
- Таймфрейм: M5
- Метод тестирования: every tick
- Рекомендуемый ММ: 0.01 лота на 100$
Параметры советника
—————— G E N E R A L S E T T I N G S ——————
- LanguageInfo - выбор языка комментариев.
- PeriodSLTP - период для расчета динамического стоплосс, тейкпрофита.
- TakeProfit - значение тейкпрофита.
- StopLoss - значение стоплосс.
- MaxOrders - максимальное количество одновременно открытых ордеров одного типа.
- MaxSpread - максимальное значение спреда для открытия ордеров.
- Slippage - значение проскальзывания.
- MagicNumber - мэджик номер.
- OpenOrderComment - комментарий к ордерам.
—————— M O N E Y S E T T I N G S ——————
- LotType - тип лота: фиксированный, или процент от маржи.
- FixedLot - фиксированный размер лота.
- MarginPercent - процент от маржи.
- Martingale - использование увеличения лота после убыточного ордера.
- MSeries - увеличивать размер лота до тех пор пока баланс не станет больше, чем был до убыточного ордера. Если MSeries=false, то увеличиваться будет только один ордер, следующий после убыточного.
- MLotExponent - размер экспоненты для увеличения лота после убыточного ордера.
—————— B R E A K E V E N/T R A I L I N G S E T T I N G S ——————
- UseBreakeven - использование безубытка.
- UseTrailingStop - использование трейлинга.
- BreakevenStart - перевод в безубыток после BreakevenStart пунктов.
- BreakevenProfit - количество пунктов профита при переводе в безубыток.
- TrailingStart - активировать трейлинг после TrailingStart пунктов.
- TrailingDist - дистанция для трейлинга.
- TrailingStep - шаг трейлинга.
—————— E N T E R S E T T I N G S ——————
- MaxDailyRange - максимальная дистанция от цены открытия дня.
- MinSizeBar - минимальный размер сигнальной свечи.
- BreakDistance - дистанция для пробоя фильтра.
- ---- basic signal settings
- SlowCalculationPeriod - медленный период для расчета сигнала.
- MediumCalculationPeriod - средний период для расчета сигнала.
- SlowDifference - разница волатильности.
- FastDifference - разница волатильности.
- SignalCalculationPeriod - период для расчета сигнального фильтра.
- SignalLevel - уровень для сигнального фильтра.
- ---- momentum settings
- MOMPeriod - период для расчета фильтра momentum.
- MOMLevelPeriod - период для расчета средних значений фильтра.
- MOMLevelDelta - уровень фильтра.
- ---- volatility settings
- VolatilityPeriod - период для расчета фильтра волатильности.
- VolatilityAveragePeriod - период для расчета фильтра.
- VolatilityTimeFrames - таймфрейм фильтра.
—————— T I M E S E T T I N G S ——————
- CloseOrderFriday - разрешение на открытие ордера в понедельник.
- CloseOrdersTimeFriday - закрытие ордеров в пятницу.
- Monday- разрешение на открытие ордера в понедельник.
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- GMT_Offset - разница между временем сервера брокера и временем по Гринвичу.
- DST - если ваш брокер смещает время по GMT на +1 летом, устанавливаем true. Если ваш брокер использует одинаковое время по GMT в течение всего года, устанавливаем false.
- Hour_Start - во сколько часов начать торговлю.
- Minute_Start - во сколько минут начать торговлю.
- Hour_End - во сколько часов закончить торговлю.
- Minute_End - во сколько минут закончить торговлю.