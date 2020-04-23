Trend Selection
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Определение текущей тенденции - одна из самых важных задач трейдера независимо от стиля торговли. Индикатор Trend Selection поможет с достаточно высокой вероятностью это сделать.
В расчетах индикатора используется авторская методика. Trend Selection подходит для любой валютной пары, любого таймфрейма, и не меняет свои показания. Цвет гистограммы зависит от силы текущей тенденции: чем темнее гистограмма, тем сильнее текущая тенденция. На текущий момент индикатор имеет два метода расчета сигнала, но со временем постепенно количество расчетов будет добавляться.
Все мои индикаторы вы можете посмотреть по ссылке https://www.mql5.com/ru/users/slavakucher/seller
Параметры
- Основные настройки (Main Settings):
- HistoryBars - количество баров для отображения.
- CalculationMethod - если выбран метод SECOND, то параметр IndicatorPeriod следует увеличить, рекомендую делать не менее 50 - 100.
- IndicatorPeriod - период для расчета.
- FilterPeriod - период для расчета фильтра.
- Настройки оповещения (Alert Settings):
- Alerts - включить оповещение.
- AMessage - показать диалоговое окно.
- ASound - проиграть звуковой файл.
- AEmail - отправить электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".
- ANotificaton - отправить уведомление на мобильные терминалы.
- soundfile - название звукового файла.