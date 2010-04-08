Price Detect Volume

Определения текущей тенденции одна из самых важных задач трейдера не зависимо от стиля торговли. Индикатор Price Detect Volume поможет с достаточно высокой вероятностью это сделать.

Price Detect Volume - индикатор распознавания тенденции, использующий авторский алгоритм расчета, использующий объемы. Показания индикатора не изменяются не при каких условиях. Также с помощью индикатора можно наблюдать за коррекцией цены в сторону глобального тренда, определять возможные границы окончания отката. Рекомендуется совместное использование данного индикатора вместе с Price Detect https://www.mql5.com/ru/market/product/45682#!tab=tab_p_overview . Индикатор подходит для любой валютной пары, любого таймфрейма, рекомендую TF не выше H4.

Со всеми моими продуктами можно ознакомиться по ссылке https://www.mql5.com/ru/users/slavakucher/seller


Параметры индикатора

  • Основные настройки (Main Settings):
    • HistoryBars - количество баров для отображения.
    • GlobalTrendPeriod - период для расчета значений глобальной тенденции.
    • LocalTrendPeriod - период для расчета значений локальной тенденции.
    • DeltaLines - дельта линий.
    • SignalPeriod - период для расчета сигнальной линии.
    • IndicatorID - название индикатора, и идентификатор для рисовки графики.
  • Настройки отображения сигнального облака (Signal Ribbon Settings):
    • ShowSignalRibbon - показывать гистограмму, или нет.
    • SR_Style - стиль линии гистограммы.
    • SR_Width - ширина линии гистограммы.
    • SR_UP_Color - цвет гистограммы, когда сигнальная линия выше нуля.
    • SR_DN_Color - цвет гистограммы, когда сигнальная линия ниже нуля.
  • Настройки отображения глобального облака (Global Ribbon Settings):
    • ShowGLobalRibbon - показывать гистограмму, или нет.
    • GR_Style - стиль линии гистограммы.
    • GR_Width - ширина линии гистограммы.
    • GR_UP_Color - цвет гистограммы, когда быстрая линия выше медленной.
    • GR_DN_Color - цвет гистограммы, когда быстрая линия ниже медленной.
  • Настройки отображения локального облака (Local Ribbon Settings):   
    • ShowLocalRibbon - показывать гистограмму, или нет.
    • LR_Style - стиль линии гистограммы.
    • LR_Width - ширина линии гистограммы
    • LR_UP_Color - цвет гистограммы, когда быстрая линия выше медленной.
    • LR_DN_Color - цвет гистограммы, когда быстрая линия ниже медленной.


