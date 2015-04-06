EA Trend Paradox
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
EA Trend Paradox - автоматический советник, использующий в качестве сигнала показание некоторых стандартных, и авторских индикаторов, при удовлетворительных значений которых, ордера открываются в направлении тенденции. Для определения тенденции используются некоторые стандартные и авторские подходы, что позволяют достаточно точно определить направление торгов.
По умолчанию советник настроен для EURUSD, таймфрейм M5.
Полный список параметров и set файлы смотрите в блоге - https://www.mql5.com/ru/blogs/post/740714. Или скачайте с диска - https://drive.google.com/drive/folders/1v8uQ0Evm140zmkX-weStkL_zQ3jajnnS?usp=sharing.
ВАЖНО: обратите внимание на параметры GMT! Для того, чтобы получить корректные результаты, вы должны установить их правильно в соответствии с GMT вашего брокера. Для каждой установленной версии эксперта проверьте значение MagicNumber, оно должно отличаться.
- Рекомендуемые валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD
- Таймфрейм: M5
- Метод тестирования: every tick
- Рекомендуемый ММ: 0.01 лота на 100$