Over Arrow
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Over Arrow - уникальный авторский индикатор, имеющий возможность отображения сигналов в направлении основной тенденции, или против нее.
Over Arrow подходит для любого таймфрейма, валютной пары, но лучше всего использовать его на средних временных периодах, таких как М30, Н1, Н4. Сигналы индикатора не пропадают ни при каких условиях. Отличительной особенностью является наличие фильтра тенденции, при активации которого, сигналы будут появляться только в направлении основного движения.
Параметры индикатора
- Основные настройки (Main Settings):
- TrendFilter - активация фильтра тенденции.
- PeriodTrend - период для расчета фильтра тенденции.
- HistoryBars - количество баров для отображения.
- FirstStyleArrowUP - стиль отрисовки первого сигнала BUY.
- FirstStyleArrowDown - стиль отрисовки первого сигнала SELL.
- SecondStyleArrowUP - стиль отрисовки следующих сигналов BUY.
- SecondStyleArrowDown - стиль отрисовки следующих сигналов SELL.
- Настройки оповещения (Alert Settings):
- Alerts - при true включается оповещение.
- AMessage - отображение диалогового окна.
- ASound - воспроизведение звукового файла.
- AEmail - отправка электронного письма по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".
- ANotificaton - отправка уведомления на мобильные терминалы.
- soundfile - название звукового файла.
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