Over Arrow

Over Arrow - уникальный авторский индикатор, имеющий возможность отображения сигналов в направлении основной тенденции, или против нее.

Over Arrow подходит для любого таймфрейма, валютной пары, но лучше всего использовать его на средних временных периодах, таких как М30, Н1, Н4. Сигналы индикатора не пропадают ни при каких условиях. Отличительной особенностью является наличие фильтра тенденции, при активации которого, сигналы будут появляться только в направлении основного движения.


Параметры индикатора

  • Основные настройки (Main Settings):
    • TrendFilter - активация фильтра тенденции.
    • PeriodTrend - период для расчета фильтра тенденции.
    • HistoryBars - количество баров для отображения.
    • FirstStyleArrowUP - стиль отрисовки первого сигнала BUY.
    • FirstStyleArrowDown - стиль отрисовки первого сигнала SELL.
    • SecondStyleArrowUP - стиль отрисовки следующих сигналов BUY.
    • SecondStyleArrowDown - стиль отрисовки следующих сигналов SELL.
  • Настройки оповещения (Alert Settings):
    • Alerts - при true включается оповещение.
    • AMessage - отображение диалогового окна.
    • ASound - воспроизведение звукового файла.
    • AEmail - отправка электронного письма по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".
    • ANotificaton - отправка уведомления на мобильные терминалы.
    • soundfile - название звукового файла.
Recommended products
Mystic Arrow
Svyatoslav Kucher
5 (4)
Indicators
Mystic Arrow - уникальный авторский индикатор, отображающий сигналы в направлении основной тенденции, и против нее. Благодаря разнообразию настроек и фильтров индикатор можно настроить под свой стиль торговли. Mystic Arrow  подходит для любого таймфрейма, валютной пары. Сигналы индикатора не пропадают ни при каких условиях. Отличительной особенностью является возможность настроить сигналы индикатора отдельно для тенденции и против нее. Имеет в качестве отключаемого фильтра показания ценового кан
King Binary Sure Shot BO
Md Meraz Mahmud
Indicators
The Binary Profit Maker,  This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A Up Purple arrow means Buy and a Down Purple arrow means Sell. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? How To Enter Trade? 1 minute candle 1 minute expire
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicators
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicators
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Professional Level
Yaroslav Varankin
Indicators
indicator for trading binary options and forex trading. The indicator does not redraw the readings. when trading binary options, testing was performed. This indicator showed the good results correct predictions. Under these conditions, the eur / usd m1 chart, when a signal appears, the transaction opens in the direction indicated by the indicator for 5 candles, then the truth is (5 minutes since in us the 1-minute chart of a candlestick is 1 minute) the result was. When trading in the forex m
Good Signal
Yaroslav Varankin
Indicators
The indicator is designed for binary options and short-term transactions on Forex To enter a trade when a signal appears blue up arrow buy red down arrow sell signal For Forex enter on a signal exit on the opposite signal or take profit For binary options Enter on 1 candle, if the deal goes negative, set a catch on the next candle Works on all timeframes If you apply a filter like Rsi, you will get a good reliable strategy.. The algorithm is at the stage of improvement and will be further develo
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Indicators
Advanced Stochastic Scalper - is a professional indicator based on the popular Stochastic Oscillator. Advanced Stochastic Scalper is an oscillator with dynamic overbought and oversold levels, while in the standard Stochastic Oscillator, these levels are static and do not change. This allows Advanced Stochastic Scalper to adapt to the ever-changing market. When a buy or a sell signal appears, an arrow is drawn on the chart and an alert is triggered allowing you to open a position in a timely mann
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Dynamic Scalping Oscillator" - is an advanced custom Crypto_Forex indicator - efficient Trading tool for MT4!  - New generation of Oscillators - see pictures to check how to use it. - Dynamic Scalping Oscillator has adaptive Oversold/Overbought zones. - Oscillator is an auxiliary tool to find exact entry points from dynamic OverSold/OverBought areas. - Oversold values: below Green line, Overbought values: over Orange line . - This indicator is great to combine with Price Action patterns as wel
ReTest Histogram ms
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator "ReTest Histogram" for MT4, No Repaint. - ReTest_Histogram indicator can be used for search of entry signals into the main trend direction after the retesting of strong S/R level. - ReTest Histogram can be in 2 colors: red for bearish trend and green for bullish one. - Once you see steady consecutive histogram columns of the same color it means new trend takes place. - ReTest signal is 1 column with opposite color in histogram and next column with trend color (see the pic
Credible Cross System
Muhammed Emin Ugur
Indicators
Credible Cross System   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. The indicator works based on instant price movements. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not c
Urgently
Tatiana Savkevych
Indicators
The Urgently indicator is designed to quickly determine the situation in the market, reflect the state of the market and signal profitable levels for opening trades. Market conditions change quickly enough, requiring constant calibration of trading strategies. Recommended for use in conjunction with any of the oscillators. The Urgently forex market trend indicator shows the trend direction and entry points. It smooths out price fluctuations when generating a signal by averaging the data and the
Meerkat Arrows
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicators
Meerkat Arrows is a trend-following arrow indicator designed to help traders identify potential market reversal and continuation opportunities with clean, easy-to-read Buy and Sell signals. The indicator adapts to changing market conditions and aims to reduce unnecessary market noise, providing signals only after a candle has closed. This helps eliminate repainting on completed candles and allows traders to make decisions based on confirmed market information. The arrows are displayed directly o
Shark Trading
Yaroslav Varankin
Indicators
The indicator is designed to trade binary options on small time frames up to m 30 Signals The blue up arrow is a buy signal. The red dn arrow is a sell signal. The signal will appear together with the advent of a new candle  and during formation Signals on the current candle Expiration time one candle from the timeframe on which you are trading You can use moving average to filter out false signals. Or escort support levels. This tool is reliable in trading.
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (31)
Indicators
PRO Renko System is a highly accurate trading system specially designed for trading RENKO charts. The ARROWS and Trend Indicators DO NOT REPAINT! The system effectively neutralizes so called market noise giving you access to accurate reversal signals. The indicator is very easy to use and has only one parameter responsible for signal generation. You can easily adapt the tool to any trading instrument of your choice and the size of the renko bar. I am always ready to provide extra support to help
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Indicators
Candle Binary Scalper - is a technical analysis product for forex and binary options. Includes several technical indicators combined into a trading system. Suitable for manual trading within a trend, for scalping and binary options. Works on all time frames and trading instruments. Recommended Timeframes for trading M15, M30, H1 and H4, M5 and M1 should be used in case of high volatility. There are several types of alerts. How to use the product The optimal settings have already been selected
True Magic Oscillator
Muhammed Emin Ugur
Indicators
The   True Magic Oscillator   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate signals from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator is never repainted. The point at which the signal is given does not change.         Features and Recommendations Works wit
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicators
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
SuperTrend Alerts
Libertas LLC
3 (4)
Indicators
SuperTrend Alerts adds alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests, SuperTrend is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. SuperTrend is extremely popular for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Place a call when the price closes above the SuperTrend line, and place a put when the price closes below the SuperTrend line. These crossovers are highlighted by non-repainting up/down arrows. Alerts Email, message and s
Scalping instant
Mikhail Bilan
Indicators
Skalping instant indicator. The signal to purchase or sale of the basement in conjunction with the value of the indicator arrow. A strong signal is considered when the arrow and the basement indicator that displays four timeframes coincide in the forecast. This indicator contains many algorithms and tasks that have been reduced to one result, which the Skalping instant indicator gives, namely, informs the trader about the direction of the market. Thus, he gives 1. Scalping signal (Figure 1)
Seff
Oleg Borisov
Indicators
Indicator  Seff designed for both beginners and professionals. This indicator generates possible entry points to open BUY and SELL trades and will help you: reduce the number of errors when opennig orders; predict price movement(in absent of significant news); do not rush to close profitable trades prematurely and increase profit; do not rush to enter the market and wait for "easy prey": and increase the profitability of trading. Does not redraw and works by opening bar. Settings ALARM- enabl
Scalping arrow indicator M1
Andrey Kozak
Indicators
We teach trading with this indicator for free in our channel: https://www.mql5.com/en/channels/scalpm1period Scalping arrow indicator M1 is an arrow signal indicator for scalping on the M1 timeframe. It draws the price reversal points on the chart for the trader and does not redraw them. The indicator shows the trader when is the best time to open a trade and in what direction. After the indicator has determined the price reversal point, it draws a red or blue arrow on the chart. These arrows
Support resistance based on cycles
Aleksey Usachev
Indicators
Indicator is based on cycles and moving averages and scans different periods. Better on timeframes started from 15 minutes. The parameters are clear: maximum bars to scan in history and alert settings (sound, email and notifications). Any question please answer in comments. Later MT5 version will be posted. And optimized version to use in the Expert advisors.
Entry Signal Arrows
Harun Celik
Indicators
Entry Signal Arrows   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.  Thanks to the alert features you can get the sign
Bollinger Trend Lines MT4
Mario Jemic
Indicators
Bollinger Trend Lines – MT4 & MT5 Bollinger Trend Lines   is a professional volatility-based trend indicator designed to clearly identify trend direction and dynamic stop levels using Bollinger Bands. Fuses on one core principle: follow the trend, ignore noise, and let volatility define the stop. How it works The indicator builds   trailing trend lines   using Bollinger Bands: In an   uptrend , the   lower band trails price and can only rise In a   downtrend , the   upper band trails pri
Pine script scalping indicator
Andrey Kozak
Indicators
Pine script scalping indicator is a multi-layered analytical system designed for pinpoint interpretation of microstructure price fluctuations under high volatility conditions. At its core lies a complex model of dynamic price series filtration with inter-timeframe projections and nonlinear approximation of trend vectors. Unlike standard technical analysis tools, this indicator is not limited to a static oscillator approach but instead utilizes a hybrid interpretation of market data streams with
Market Secret
Ramzi Abuwarda
Indicators
In the world of binary options trading, where precise market analysis and strategic decision-making are paramount, the quest for an exceptional trading indicator that can unlock profitable opportunities is never-ending. Enter the Secret Indicator – a remarkable MT4 binary option trading tool that has earned its reputation as the best and strongest in its class. The Secret Indicator is the result of years of meticulous research, development, and testing by a team of seasoned traders and expe
Pro Magic Signal
Harun Celik
Indicators
Pro Magic Signal   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.  Thanks to the alert features you can get the signals
Great Strong System
Muhammed Emin Ugur
Indicators
Great Strong System   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.     Features and Suggestions Time Frame: H1 Wo
BOA Cool Signals Indicator MT4
Eugene Kendrick
Indicators
Binary Options Assistant (BOA) COOL Signals Indicator provides signals based on the combination of: Fisher Oscillator & JRSX Indicator Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .   All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen visually and heard audib
Quantum Smart Signals
Shaaban Riad
Indicators
Quantum Falcon Signal Free is a smart visual trading indicator for MetaTrader 4 designed for Forex and Gold traders. The indicator combines: • Trend analysis • RSI momentum confirmation • MACD momentum filtering • ATR volatility filtering • Higher timeframe confirmation • Smart exit signal detection Main Features: • Smart Buy and Sell signals • Exit Buy / Exit Sell alerts • Real-time dashboard on chart • Professional candle arrows • Multi-timeframe trend confirmation • ATR market volatility filt
FREE
Buyers of this product also purchase
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
3.5 (4)
Indicators
DayTrader PRO (Buy DayTrader PRO and Get another Paid Self Optimizing indicator for Free as Bonus) DayTrader PRO   is an advanced trading indicator that combines John Ehlers' Laguerre Filter with a powerful Auto-Optimization Engine. Instead of using fixed parameters, the indicator automatically searches for the best settings based on recent market conditions, helping you adapt to changing volatility without constant manual adjustments. The indicator generates clear   BUY   and   SELL   signals
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.8 (104)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you can watch
Beast Super Signal
Florian Zuercher
4.73 (89)
Indicators
Limited SALE Now On!!! Get 20% OFF! Was $249, now only $199! The Beast Super Signal indicator is a straightforward, trend-based indicator that's easy to use. It continuously monitors current market conditions, looking for new trends or opportunities to join existing ones. When all of its internal strategies align perfectly, the indicator provides a buy or sell signal. Just act on the signal arrow alert; no additional confirmation is needed. This versatile trading tool works across all currency
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the pot
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that driv
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (3)
Indicators
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-Layer Filter, Auto TP/SL, Quality Score & Signal History Save | Complete XAUUSD Trading System No repaint in real time. The moment a signal appears, the arrow, entry, TP and SL are locked on the spot and never move afterward. What you trade is this real-time signal. And in v7.20, every signal that is actually sent is auto-saved and restored exactly after restart. BUYER BONUS Buy the lifetime license and receive AI Zone Radar (
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Indicators
Currency Strength Wizard is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real str
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicators
Scalper Inside PRO helps you read the intraday trend and plan a trade before you enter the market. It is built around three exclusive strategies for a sharper read of the market. The moment a signal appears, the indicator evaluates market direction and calculates the key levels, so you see the potential entry, the expected stop-loss and several profit-taking levels in advance. Detailed performance statistics show how different instruments and strategies performed in history and help you pick ass
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (12)
Indicators
This product was   updated   for   the 2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and non-lagging price action trading indic
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Indicators
KT Renko Patterns identifies eight formations on an existing live Renko chart and draws the pattern structure, a stop-loss reference, and Fibonacci target levels directly on the chart. Set up the Renko chart first. MetaTrader does not create Renko charts by default. Open a live Renko chart with the generator of your choice, then attach this indicator to that chart. The indicator analyzes Renko bricks. It does not create the bricks or place trades. As new bricks arrive, the indicator watches for
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.78 (9)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE: Smart Trend Trading System   is currently available for $99. The price will   increase to $199   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. Smart Trend Trading System is a complete non-repainting, non-re
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Indicators
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicators
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
Finesia Sniper
Robby Suhendrawan
Indicators
Finesia Scalper - High Probability & Non-Repainting System Discounted   Price   !!     Secure the Lowest Price Today. Next The price will increase to   250 USD . Are you looking for a powerful, high-probability trading indicator that removes the guesswork from your chart? Finesia Scalper is a professional-grade, 100% non-repainting trading tool designed to provide you with ultimate precision. Built on a proven algorithm, this indicator seamlessly combines three highly effective trading methodolo
Angle Indicator
Vitalyi Belyh
Indicators
Angle Iindicator - is an indicator for identifying direction changes and trend confirmation. It analyzes price behavior and identifies reversal points, identifying peaks and troughs on the chart. It supports trend directions. Suitable for use on any financial instruments and timeframes. The internal parameters are already configured; all you need to do is place the indicator on the chart and set the "Multiplier" parameter for the desired result. The indicator generates arrows on the current ca
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
Indicators
Forex Breath System is a trend based trading system which can be used with any market. You can use this system with currencies, metals, commodities, indices, crypto and even stocks. It can also be used with any time frame. The system is universal. It shows trend and provides arrow signals with the trend. The indicator can also provide you with a special type of alerts when the signals appear in the direction of the trend which makes trend trading an easy task. The indicator is very easy to use a
Master Volume profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Money Flow Profile MT5 HERE   Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis This Master Edition is engineered for clarity and speed, featuring a unique Auto-Theme Sync system that instantly beautifies your chart layout upon loading. Key Features: True Money Flow Calculation: Goes beyond stand
RFI levels PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
The indicator accurately shows the reversal points and price return zones where the   Major players . You see where new trends are forming and make decisions with maximum precision, maintaining control over every trade. VERSION MT5     -     Reveals its maximum potential when combined with the   TREND LINES PRO   indicator What the indicator shows: Reversal structures and reversal levels with activation at the beginning of a new trend. Display of   TAKE PROFIT   and   STOP LOSS   levels with mi
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (659)
Indicators
Trading Special –40% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With only ONE chart you can read Currency Strength for 28 Forex pairs! Imagine how your trading will improve because you are able to pinpoint the exact trigger point of a new trend or scalping opportunity? User manual: click here That's the first one, the original! Don't buy a
UU Bands Win Pro
Santi Dankamjad
Indicators
Indicator UU Bands สำหรับเทรดเดอร์ ที่ต้องการความแม่นยำ ในการเข้าเทรด หรือ หาจังหวะในการเข้าเทรด ใช้ได้กับทุก ทามเฟรม ข้อมูลของ อินดิเคเตอร์ 1. มี แบนด์ ด้วยกันทั้งหมด 7 เส้น 2. เส้น 3 เส้น ด้านบน เป็นแนวต้าน เคลื่อนที่ แนวต้านที่1 แนวต้านที่ 2 แนวต้านที่3 3. เส้น 3 เส้น ด้านล่าง เป็นแนวรับ เคลื่อนที่ แนวรับที่ 1 แนวรับที่ 2 แนวรับที่ 3 4. เส้นตรงกลาง เป็นเส้นแบ่ง เทรน สีเขียว หมายถึง แนวโน้มขึ้น สีแดง หมายถึง แนวโน้มลง 5. สัญลักษณ์ ลูกศร สามารถนำไปอ้างอิง เป็นจุดเข้าเทรดได้  คำแนะสำหรับการเท
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (5)
Indicators
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculation
CRT Candle Range Theory HTF MT4
Robby Suhendrawan
5 (1)
Indicators
CRT Candle Range Theory HTF MT4.   Ultimate CRT Indicator: Advanced ICT Concepts and Malaysian SnR Trading System Master the Market Maker's Footprints with the Most Advanced Candle Range Theory Indicator Unlock the true power of  Smart Money Concepts (SMC)  and trade precisely like the institutions with the  Ultimate CRT Indicator . Built exclusively for serious traders, this indicator automates the highly effective  Candle Range Theory (CRT) , a core pillar of  ICT Concepts (Inner Circle Trader
AW Trend Predictor
AW Trading Software Limited
4.62 (34)
Indicators
The combination of trend and breakdown levels in one system. An advanced indicator algorithm filters market noise, determines the trend, entry points, as well as possible exit levels. Indicator signals are recorded in a statistical module, which allows you to select the most suitable tools, showing the effectiveness of the signal history. The indicator calculates Take Profit and Stop Loss marks. Manual and instruction -> Here / MT5 version -> Here How to trade with the indicator:  Trading with T
Legacy of Gann
Pavel Zamoshnikov
4.83 (12)
Indicators
The indicator very accurately determines the levels of the possible end of the trend and profit fixing. The method of determining levels is based on the ideas of W.D.Gann, using an algorithm developed by his follower Kirill Borovsky. Extremely high reliability of reaching levels (according to K. Borovsky  - 80-90%) Indispensable for any trading strategy – every trader needs to determine the exit point from the market! Precisely determines targets on any timeframes and any instruments (forex, met
More from author
Linear Trend
Svyatoslav Kucher
Indicators
Determining the current trend is one of the most important tasks for a trader regardless of their trading style. Linear Trend can help you with this task. Linear Trend is a trend determining indicator, which uses an original calculation algorithm. The indicator is suitable for any currency pair and timeframe. It does not change its readings. The product applies three methods selected by a certain parameter and an additional modification of results. Due to the variety of settings and filters, the
Zip Arrow
Svyatoslav Kucher
Indicators
Zip Arrow is an original indicator with flexible customization capabilities. Every user will be able to customize it according to trading style and currency pair. The indicator does not change its values, it has a filter which allows showing the signal only in the direction of the main trend. Indicator Parameters TPeriod - trend filter setting. When the value increases, the signals will be displayed only in the direction of the main trend. It is recommended to set value above 100 for explicit f
Atom Trend
Svyatoslav Kucher
Indicators
Determining the current trend is one of the most important tasks of a trading regardless of the trading style. The Atom Trend indicator can help in doing that with a fairly high probability. Atom Trend is a trend recognition indicator, which uses an original calculation algorithm. You can use it on any currency pair and every time frame. It does not change its values. The tick volume can also be used in the calculations as an additional filter. Indicator Parameters Main Settings : VolMode - if
Quantum Trend Volume
Svyatoslav Kucher
5 (4)
Indicators
Determining the current trend is one of the most important tasks of a trading regardless of the trading style. The Quantum Trend Volume indicator can help in doing that with a fairly high probability. Quantum Trend Volume is a trend recognition indicator, which uses an original calculation algorithm. It does not change its readings under any circumstances. The tick volumes are used as an additional filter. You can use it on any currency pair and every time frame. It can also be used as an activi
Break Moment
Svyatoslav Kucher
5 (2)
Indicators
Break Moment is a unique proprietary indicator with extensive capabilities and a variety of settings. It can be used as a signal generator or as an auxiliary tool. For the calculations, the price channel is determined. When it is broken, if all conditions of the additional filter are met, it displays a signal in the form of a histogram. Break Moment can be used to determine the main trend, as it has 2 filters for determining it in addition to everything else. If these filters are activated, the
Dynamic Levels
Svyatoslav Kucher
Indicators
Dynamic Levels is a channel indicator of dynamic levels, designed for identification of the price extremums. It allows increasing the efficiency of any strategy due to advanced parameters, which in turn allow customizing it for personal trading style. Dynamic Levels does not change its values, it is suitable for any timeframe and currency pair. Indicator Parameters ChannelPeriod - period for the indicator calculation. ChannelSmoot - smoothing of values. ATRPeriod - volatility calculation period
Trend Scan
Svyatoslav Kucher
Indicators
Determining the current trend is one of the most important tasks for a trader regardless of their trading style. Trend Scan is able to define a trend with a fairly high accuracy. The indicator applies the proprietary method in its calculations. Trend Scan is suitable for any currency pair and timeframe. It does not change its readings. The indicator takes into account the volume and volatility readings, combines them and displays the result as a histogram. The color of the histogram can be confi
Price Direction
Svyatoslav Kucher
Indicators
Determining the current trend is one of the most important tasks for a trader regardless of their trading style. Price Direction is able to define a trend with a fairly high accuracy. The indicator applies the proprietary method in its calculations. Price Direction is suitable for any currency pair and timeframe. It does not change its readings. The indicator is based on volatility and the unique method. The histogram color depends on the current trend strength - the darker the histogram, the st
Price Peak
Svyatoslav Kucher
Indicators
Price Peak is designed to search for extremes, places where the price is likely to reverse and the current trend is likely to change to the opposite. The indicator is suitable for any currency pairs. However, for the indicator values to be displayed adequately, it is necessary to have sufficient history data for the timeframe the indicator is attached to. It is recommended to attach Price Peak on the timeframes from M1 to D1. Its calculations use 7 methods, which are selected by a certain parame
Ozi Arrow
Svyatoslav Kucher
Indicators
Ozi Arrow is a unique indicator that can display signals in the direction of the main trend and counter trend signals. For calculations, the indicator determines a price channel. If recently the price was at its borders, and all conditions of additional filters are observed, a signal is displayed in the form of arrows. Ozi Arrow is suitable for any timeframe and any pair. The indicator signals do not disappear under any conditions. A distinctive feature is the presence of a trend filter. If the
Triton Arrow
Svyatoslav Kucher
Indicators
Triton Arrow - уникальный авторский индикатор, имеющий возможность отображать 3 типа сигналов. Которые появляются в направлении текущей тенденции, и против нее, а также при определенном превышении волатильности. Triton Arrow  подходит для любого таймфрейма, валютной пары. Сигналы индикатора не пропадают ни при каких условиях. Рекомендуются таймфреймы  M5, М15. Параметры индикатора Основные настройки ( Main Settings ): CounterTrendPeriod  - период для расчета сигналов против тенденции, и расчета
Roll
Svyatoslav Kucher
Indicators
The Roll indicator is designed for finding local extremes and determining the current trend. The indicator is based on the volume and volatility values. Indicator calculation can be modified by activating the Modification parameter and choosing one of the available calculation options from CalcMode . To be able to determine current trend using this indicator, you should increase the value of the OsPeriod parameter and decrease the values of DynamicLevelPeriod and ShiftDynamicLevel . The indicato
Double Wave
Svyatoslav Kucher
Indicators
Double Wave applies standard indicators, volatility, volume and a number of custom approaches allowing for efficient combination of all mentioned tools. The indicator allows you to define possible price reversal points both in the direction of a trend (preferable) and against it. Also the indicator assists in determining the trend and visualizes it by displaying a histogram. The indicator works with any symbol provided that you have sufficient history data for a timeframe the indicator is launch
Activity Meter
Svyatoslav Kucher
Indicators
Activity Meter is designed to identify the activity of sellers or buyers, to detect the current trend, and to search for extrema, where the price may reverse and the current trend may be replaced by the opposite one. The indicator works with any symbol provided that you have sufficient history data for a timeframe the indicator is launched at. It is recommended to launch Activity Meter on M1, М5, М15. Alerts Alerts are activated when the indicator histogram crosses the dynamic level upwards for
Extremum Search
Svyatoslav Kucher
Indicators
Extremum Search is designed to search for extremes, places where the price is likely to reverse and the current trend is likely to change to the opposite. With certain settings, the indicator can be used to define the current trend. The indicator works with any symbol provided that you have sufficient history data for a timeframe the indicator is launched at. It is recommended to attach Extremum Search on the timeframes from M1 to D1. Its calculations use 19 methods, which are selected by a cert
Mystic Arrow
Svyatoslav Kucher
5 (4)
Indicators
Mystic Arrow - уникальный авторский индикатор, отображающий сигналы в направлении основной тенденции, и против нее. Благодаря разнообразию настроек и фильтров индикатор можно настроить под свой стиль торговли. Mystic Arrow  подходит для любого таймфрейма, валютной пары. Сигналы индикатора не пропадают ни при каких условиях. Отличительной особенностью является возможность настроить сигналы индикатора отдельно для тенденции и против нее. Имеет в качестве отключаемого фильтра показания ценового кан
Speed Trend
Svyatoslav Kucher
3.67 (3)
Indicators
Определение текущей тенденции - одна из самых важных задач трейдера независимо от стиля торговли. Индикатор  Speed Trend  поможет с достаточно высокой вероятностью это сделать. В расчетах индикатора используется авторская методика.  Speed Trend  подходит для любой валютной пары, любого таймфрейма, и не меняет свои показания. Индикатор очень просто в настройке, что является хорошим преимуществом для исследований. Параметры Основные настройки ( Main Settings ): IndicatorPeriod  - период для рас
Speed Master
Svyatoslav Kucher
2 (1)
Indicators
Speed Master  - трендовый индикатор, сигналы которого отображаются в виде гистограммы, и нескольких видов стрелок на ценовом графике. Показания индикатора основаны на идентичных расчетах индикатора  Speed Trend -  https://www.mql5.com/ru/market/product/36524#!tab=tab_p_overview ,  за исключением того, что данный индикатор рассчитывает вместо одного, три указанных периода на текущем таймфрейме, и на их основе отображает сигналы в направлении от старшего периода к меньшему. Speed Master  - подходи
EA Turbine
Svyatoslav Kucher
Experts
EA Turbine - автоматический советника, использующий в качестве сигнала для входа резкие ценовые колебание. Для получения сигнала цене нужно пройти определенное расстояние за некоторое время, также используются тиковые данные, для определения средних значений, и определенного их превышении на данный момент. Trend Strategy - при получении сигнала открывается ордер в направлении импульсного движения.  Back Strategy - при получении сигнала, на определенной дистанции от текущей цены выставляется отло
Stick
Svyatoslav Kucher
Indicators
Stick  - уникальный авторский индикатор, отображающий сигналы в направлении основной тенденции, и против нее. Благодаря разнообразию настроек и фильтров индикатор можно настроить под свой стиль торговли. Stick  подходит для любого таймфрейма, валютной пары. Сигналы индикатора не пропадают ни при каких условиях. Отличительной особенностью является возможность настроить сигналы индикатора отдельно для тенденции и против нее. С помощью  Stick  можно открывать сделку только в направлении основного д
Division
Svyatoslav Kucher
Indicators
Определения текущей тенденции одна из самых важных задач трейдера не зависимо от стиля торговли. Индикатор Division  поможет с достаточно высокой вероятностью это сделать. Division  - индикатор распознавания тенденции, использующий в качестве источника данных подобие скользящих средних, в расчете которых используются объемы. От этих средних строятся границы, которые служат сигнализатором для смены текущей тенденции. Показания индикатора не изменяются не при каких условиях.  При желании можно вкл
Price Detect
Svyatoslav Kucher
5 (1)
Indicators
Определения текущей тенденции одна из самых важных задач трейдера не зависимо от стиля торговли. Индикатор Price Detect  поможет с достаточно высокой вероятностью это сделать. Price Detect  - индикатор распознавания тенденции, использующий авторский алгоритм расчета. Показания индикатора не изменяются не при каких условиях. Также с помощью индикатора можно наблюдать за коррекцией цены в сторону глобального тренда, определять возможные границы окончания отката. Индикатор подходит для любой валютн
Moment
Svyatoslav Kucher
Indicators
Moment  - авторский индикатор, имеющий простые настройки, и несколько типов сигналов. Каждый пользователь сможет настроить его показания под свой стиль торговли, и валютную пару. Индикатор не меняет свои показания. Со всеми моими продуктами можно ознакомиться по ссылке  https://www.mql5.com/ru/users/slavakucher/seller Параметры индикатора Основные настройки ( Main Settings ): HistoryBars  - количество баров для отображения. CalculationPeriod - период для расчетов. IndicatorDelta - дельта. Indi
Price Detect Volume
Svyatoslav Kucher
Indicators
Определения текущей тенденции одна из самых важных задач трейдера не зависимо от стиля торговли. Индикатор  Price Detect   Volume поможет с достаточно высокой вероятностью это сделать. Price Detect Volume  - индикатор распознавания тенденции, использующий авторский алгоритм расчета, использующий объемы. Показания индикатора не изменяются не при каких условиях. Также с помощью индикатора можно наблюдать за коррекцией цены в сторону глобального тренда, определять возможные границы окончания отката
Trend Selection
Svyatoslav Kucher
Indicators
Определение текущей тенденции - одна из самых важных задач трейдера независимо от стиля торговли. Индикатор  Trend Selection  поможет с достаточно высокой вероятностью это сделать. В расчетах индикатора используется авторская методика.  Trend Selection  подходит для любой валютной пары, любого таймфрейма, и не меняет свои показания. Цвет гистограммы зависит от силы текущей тенденции: чем темнее гистограмма, тем сильнее текущая тенденция. На текущий момент индикатор имеет два метода расчета сигн
EA Compass
Svyatoslav Kucher
Experts
EA Compass  - автоматический советник, работающий на пробой определенных ценовых уровней.   По умолчанию советник настроен для EURUSD, таймфрейм Н1. Set файлы  вы можете скачать с диска -  https://drive.google.com/drive/folders/1Rxiesljy_3515WsikRMExzxJjcZKMnMH?usp=sharing , или смотрите в обсуждении советника. ВАЖНО: обратите внимание на параметры GMT! Для того, чтобы получить корректные результаты, вы должны установить их правильно в соответствии с GMT вашего брокера. Для каждой установленной
EA Coyote
Svyatoslav Kucher
5 (1)
Experts
EA Coyote  - an automatic advisor that starts trading at the end of the New York session and in the first hours after its close. Signals for opening deals are determined by the author's and standard methods. For a complete list of parameters and set files, see the blog -  https://www.mql5.com/en/blogs/post/740145 . Or download from disk  https://drive.google.com/drive/folders/1XpgtTNSZ31_ad7ecYmUREC5v_LprVAJF?usp=sharing . Default settings for EURUSD, M5 timeframe. For testing, must download the
EA Excess
Svyatoslav Kucher
Experts
EA Excess  - автоматический советник использующий в качестве сигнала для входа сравнение волатильности нескольких периодов, и при определенном превышении ее значения открывает сделки, если дополнительные фильтры активированы и также находятся на нужных значениях. Советник имеет возможность настройки торговли в определенное время, и дополнительную возможность увеличения лотности ордера, или серии ордеров после убытков. ВАЖНО:  обратите внимание на параметры GMT! Для того, чтобы получить корректны
EA Trend Paradox
Svyatoslav Kucher
Experts
EA Trend Paradox  - автоматический советник, использующий в качестве сигнала показание некоторых стандартных, и авторских индикаторов, при удовлетворительных значений которых, ордера открываются в направлении тенденции. Для определения тенденции используются некоторые стандартные и авторские подходы, что позволяют достаточно точно определить направление торгов.  По умолчанию советник настроен для EURUSD, таймфрейм M5. Полный список параметров и   set файлы   смотрите в блоге -  https://www.mql5.
Trade Zone SupDem
Svyatoslav Kucher
Indicators
Trade Zone SupDem - индикатор служит для определения зон спроса/предложения. В возможности входят такие функции, как отображение зон уже пробитых, зон к которым цена еще не доходила с момента определения, и подтвержденным, к которым цена уже доходила, но не пересекала полностью. Сами зоны можно определять, как с текущего таймфрейма, так и со старшего. Важно помнить, что если необходимо отображения зон с нескольких таймфреймов, то придется прикреплять к графику несколько копий индикатора, и при э
Filter:
lauro1956
5822
lauro1956 2024.10.01 20:35 
 

User didn't leave any comment to the rating

Reply to review