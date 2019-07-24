EA Turbine - автоматический советника, использующий в качестве сигнала для входа резкие ценовые колебание. Для получения сигнала цене нужно пройти определенное расстояние за некоторое время, также используются тиковые данные, для определения средних значений, и определенного их превышении на данный момент.

Trend Strategy - при получении сигнала открывается ордер в направлении импульсного движения.

- при получении сигнала открывается ордер в направлении импульсного движения. Back Strategy - при получении сигнала, на определенной дистанции от текущей цены выставляется отложенный STOP ордер, в противоположном от импульсного движения направлении.

- при получении сигнала, на определенной дистанции от текущей цены выставляется отложенный STOP ордер, в противоположном от импульсного движения направлении. Break Strategy - при получении сигнала, на определенной дистанции от текущей цены выставляется отложенный STOP ордер, в направлении импульсного движения

Рекомендуются валютные пары с высокой волатильностью, имеются настройки для EURUSD, GBPUSD, USDJPY. Скачать настройки и развернутые результаты тестирование можно https://drive.google.com/open?id=1dhYQjc_VEfRMO7l7RFT-8iknHNfkHjpQ.

Параметры советника:



Общие настройки ( General Settings ):

): TrendStrategy - включение трендовой стратегии.

- включение трендовой стратегии.

BackStrategy - включение контрендовой, пробойной стратегии.

- включение контрендовой, пробойной стратегии.

BreakStrategy - включение трендовой, пробойной стратегии.

- включение трендовой, пробойной стратегии.

LanguageInfo - выбор языка комментариев.

- выбор языка комментариев.

MaxSpread - максимальное значение спреда для открытия ордеров.

- максимальное значение спреда для открытия ордеров.

Slippage - значение проскальзывания.

- значение проскальзывания.

OpenOrderComment - комментарий к ордерам.

- комментарий к ордерам. Настройки размера лота для открытия ордера ( Money Settings ):

): LotType - тип лота: фиксированный, или процент от маржи.

- тип лота: фиксированный, или процент от маржи.

FixedLot - фиксированный размер лота.

- фиксированный размер лота.

MarginPercent - процент от маржи.

- процент от маржи.

Martingale - использование увеличения лота после убыточного ордера.

- использование увеличения лота после убыточного ордера.

MSeries - увеличивать размер лота до тех пор пока баланс не станет больше, чем был до убыточного ордера. Если MSeries=false, то увеличиваться будет только один ордер, следующий после убыточного.

- увеличивать размер лота до тех пор пока баланс не станет больше, чем был до убыточного ордера. Если MSeries=false, то увеличиваться будет только один ордер, следующий после убыточного.

MLotExponent - размер экспоненты для увеличения лота после убыточного ордера.

- размер экспоненты для увеличения лота после убыточного ордера. Настройки стандартного трейлинга, безубытка ( Trailing/Breakeven Settings ):

): UseBreakeven - использование безубытка.

- использование безубытка.

UseTrailingStop - использование трейлинга.

- использование трейлинга.

BreakevenStart - перевод в безубыток после BreakevenStart пунктов.

- перевод в безубыток после пунктов.

BreakevenProfit - количество пунктов профита при переводе в безубыток.

- количество пунктов профита при переводе в безубыток.

TrailingStart - активировать трейлинг после TrailingStart пунктов .

- активировать трейлинг после пунктов

TrailingDist - дистанция для трейлинга.

- дистанция для трейлинга.

TrailingStep - шаг трейлинга.

- шаг трейлинга. Настройки стратегий ( Strategy Settings ):

): TrendSize - размер движения в пунктах.

- размер движения в пунктах.

TrendTime - время за которое должно пройти TrendSize пунктов .

- время за которое должно пройти пунктов

UseBoost - использование тикового ускорения, над средними значениями.

- использование тикового ускорения, над средними значениями.

BoostCoefficient - коэффициент ускорения от 0.1 до 1.0 .

- коэффициент ускорения от до .

TimeForCloseOrder - время через, которое должен закрыться рыночный ордер. Если равно нулю, то закрытие не используется.

- время через, которое должен закрыться рыночный ордер. Если равно нулю, то закрытие не используется.

MinProfit - минимальный профит ордера при закрытии в пунктах. Если равно нулю, то закрываться будут и убыточные ордера.

- минимальный профит ордера при закрытии в пунктах. Если равно нулю, то закрываться будут и убыточные ордера.

Настройки трендовой стратегии ( Trend Strategy ):

):

OnOneBar_TM - открытие одного ордера в течении бара.

- открытие одного ордера в течении бара.



TS_TakeProfit - значение тейкпрофита в пунктах.

- значение тейкпрофита в пунктах.



TS_StopLoss - значение стоплосс в пунктах.

- значение стоплосс в пунктах.



TS_MagicNumber - мэджик номер для открытия ордеров.

- мэджик номер для открытия ордеров.

Настройки возвратной стратегии ( Back Strategy ):

):

OnOneBar_BM - открытие одного ордера в течении бара.

- открытие одного ордера в течении бара.



BS_TakeProfit - значение тейкпрофита в пунктах.

- значение тейкпрофита в пунктах.



BS_StopLoss - значение стоплосс в пунктах.

- значение стоплосс в пунктах.



BS_MagicNumber - мэджик номер для открытия ордеров.

- мэджик номер для открытия ордеров.



BS_MovePendingOrder - модификация отложенного ордера.

- модификация отложенного ордера.



BS_DistPrice - дистанция в пунктах, на которой выставляется ордер от текущей цены.

- дистанция в пунктах, на которой выставляется ордер от текущей цены.



BS_SizeTralStopOrder - дистанция для модификации ордера.

- дистанция для модификации ордера.



BS_PendingDelTime - время, через которое отложенный ордера удалится. Если равно нулю, то удаления не будет.

- время, через которое отложенный ордера удалится. Если равно нулю, то удаления не будет.

Настройки пробойной стратегии ( Break Strategy ):

):

...

Настройки времени торговли ( Time Settings ):

): TimeRange - не открывать ордера c указанной в RangeStart даты по указанной в RangeEnd даты.

- не открывать ордера c указанной в даты по указанной в даты.

RangeStart - начало TimeRange.

- начало

RangeEnd - конец TimeRange.

- конец

Monday - разрешение на открытие ордера в понедельник.

- разрешение на открытие ордера в понедельник.

...



Hour_Start - во сколько часов начать торговлю.

- во сколько часов начать торговлю.

Minute_Start - во сколько минут начать торговлю.

- во сколько минут начать торговлю.

Hour_End - во сколько часов закончить торговлю.

- во сколько часов закончить торговлю.

Minute_End - во сколько минут закончить торговлю.



