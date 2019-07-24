EA Turbine
- Experts
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- Version: 1.10
- Updated: 24 July 2019
- Activations: 5
EA Turbine - автоматический советника, использующий в качестве сигнала для входа резкие ценовые колебание. Для получения сигнала цене нужно пройти определенное расстояние за некоторое время, также используются тиковые данные, для определения средних значений, и определенного их превышении на данный момент.
- Trend Strategy - при получении сигнала открывается ордер в направлении импульсного движения.
- Back Strategy - при получении сигнала, на определенной дистанции от текущей цены выставляется отложенный STOP ордер, в противоположном от импульсного движения направлении.
- Break Strategy - при получении сигнала, на определенной дистанции от текущей цены выставляется отложенный STOP ордер, в направлении импульсного движения
Рекомендуются валютные пары с высокой волатильностью, имеются настройки для EURUSD, GBPUSD, USDJPY. Скачать настройки и развернутые результаты тестирование можно https://drive.google.com/open?id=1dhYQjc_VEfRMO7l7RFT-8iknHNfkHjpQ.
Параметры советника:
- Общие настройки (General Settings):
- TrendStrategy - включение трендовой стратегии.
- BackStrategy - включение контрендовой, пробойной стратегии.
- BreakStrategy - включение трендовой, пробойной стратегии.
- LanguageInfo - выбор языка комментариев.
- MaxSpread - максимальное значение спреда для открытия ордеров.
- Slippage - значение проскальзывания.
- OpenOrderComment - комментарий к ордерам.
- Настройки размера лота для открытия ордера (Money Settings):
- LotType - тип лота: фиксированный, или процент от маржи.
- FixedLot - фиксированный размер лота.
- MarginPercent - процент от маржи.
- Martingale - использование увеличения лота после убыточного ордера.
- MSeries - увеличивать размер лота до тех пор пока баланс не станет больше, чем был до убыточного ордера. Если MSeries=false, то увеличиваться будет только один ордер, следующий после убыточного.
- MLotExponent - размер экспоненты для увеличения лота после убыточного ордера.
- Настройки стандартного трейлинга, безубытка (Trailing/Breakeven Settings):
- UseBreakeven - использование безубытка.
- UseTrailingStop - использование трейлинга.
- BreakevenStart - перевод в безубыток после BreakevenStart пунктов.
- BreakevenProfit - количество пунктов профита при переводе в безубыток.
- TrailingStart - активировать трейлинг после TrailingStart пунктов.
- TrailingDist - дистанция для трейлинга.
- TrailingStep - шаг трейлинга.
- Настройки стратегий (Strategy Settings):
- TrendSize - размер движения в пунктах.
- TrendTime - время за которое должно пройти TrendSize пунктов.
- UseBoost - использование тикового ускорения, над средними значениями.
- BoostCoefficient - коэффициент ускорения от 0.1 до 1.0.
- TimeForCloseOrder - время через, которое должен закрыться рыночный ордер. Если равно нулю, то закрытие не используется.
- MinProfit - минимальный профит ордера при закрытии в пунктах. Если равно нулю, то закрываться будут и убыточные ордера.
- Настройки трендовой стратегии (Trend Strategy):
- OnOneBar_TM - открытие одного ордера в течении бара.
- TS_TakeProfit - значение тейкпрофита в пунктах.
- TS_StopLoss - значение стоплосс в пунктах.
- TS_MagicNumber - мэджик номер для открытия ордеров.
- Настройки возвратной стратегии (Back Strategy):
- OnOneBar_BM - открытие одного ордера в течении бара.
- BS_TakeProfit - значение тейкпрофита в пунктах.
- BS_StopLoss - значение стоплосс в пунктах.
- BS_MagicNumber - мэджик номер для открытия ордеров.
- BS_MovePendingOrder - модификация отложенного ордера.
- BS_DistPrice - дистанция в пунктах, на которой выставляется ордер от текущей цены.
- BS_SizeTralStopOrder - дистанция для модификации ордера.
- BS_PendingDelTime - время, через которое отложенный ордера удалится. Если равно нулю, то удаления не будет.
- Настройки пробойной стратегии (Break Strategy):
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- Настройки времени торговли (Time Settings):
- TimeRange - не открывать ордера c указанной в RangeStart даты по указанной в RangeEnd даты.
- RangeStart - начало TimeRange.
- RangeEnd - конец TimeRange.
- Monday - разрешение на открытие ордера в понедельник.
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- Hour_Start - во сколько часов начать торговлю.
- Minute_Start - во сколько минут начать торговлю.
- Hour_End - во сколько часов закончить торговлю.
- Minute_End - во сколько минут закончить торговлю.