Price Detect
- Indicators
- Svyatoslav Kucher
- Version: 1.0
- Activations: 5
Определения текущей тенденции одна из самых важных задач трейдера не зависимо от стиля торговли. Индикатор Price Detect поможет с достаточно высокой вероятностью это сделать.
Price Detect - индикатор распознавания тенденции, использующий авторский алгоритм расчета. Показания индикатора не изменяются не при каких условиях. Также с помощью индикатора можно наблюдать за коррекцией цены в сторону глобального тренда, определять возможные границы окончания отката.
Индикатор подходит для любой валютной пары, любого таймфрейма, рекомендую TF не выше H4.
Со всеми моими продуктами можно ознакомиться по ссылке https://www.mql5.com/ru/users/slavakucher/seller#products
Параметры индикатора
- Основные настройки (Main Settings):
- HistoryBars - количество баров для отображения.
- FastPeriod - период для расчета быстрых значений, и остальных на их основе.
- MediumPeriod - период для расчета средних значений.
- SlowPeriod - период для расчета глобальных значений.
- DeltaLines - дельта линий.
- IndicatorID - название индикатора, и идентификатор для рисовки графики.
- Настройки отображения глобального облака (Global Ribbon Settings):
- ShowGLobalRibbon - показывать гистограмму, или нет.
- GR_Style - стиль линии гистограммы.
- GR_Width - ширина линии гистограммы
- GR_UP_Color - цвет гистограммы, когда быстрая линия выше медленной.
- GR_DN_Color - цвет гистограммы, когда быстрая линия ниже медленной.
Good for trend trading.