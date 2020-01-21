Price Detect

5

Определения текущей тенденции одна из самых важных задач трейдера не зависимо от стиля торговли. Индикатор Price Detect поможет с достаточно высокой вероятностью это сделать.

Price Detect - индикатор распознавания тенденции, использующий авторский алгоритм расчета. Показания индикатора не изменяются не при каких условиях. Также с помощью индикатора можно наблюдать за коррекцией цены в сторону глобального тренда, определять возможные границы окончания отката.

Индикатор подходит для любой валютной пары, любого таймфрейма, рекомендую TF не выше H4.

Со всеми моими продуктами можно ознакомиться по ссылке https://www.mql5.com/ru/users/slavakucher/seller#products


Параметры индикатора

  • Основные настройки (Main Settings):
    • HistoryBars - количество баров для отображения.
    • FastPeriod - период для расчета быстрых значений, и остальных на их основе.
    • MediumPeriod - период для расчета средних значений.
    • SlowPeriod - период для расчета глобальных значений.
    • DeltaLines - дельта линий.
    • IndicatorID - название индикатора, и идентификатор для рисовки графики.
  • Настройки отображения глобального облака (Global Ribbon Settings):
    • ShowGLobalRibbon - показывать гистограмму, или нет.
    • GR_Style - стиль линии гистограммы.
    • GR_Width - ширина линии гистограммы
    • GR_UP_Color - цвет гистограммы, когда быстрая линия выше медленной.
    • GR_DN_Color - цвет гистограммы, когда быстрая линия ниже медленной.
Reviews
Good for trend trading.

Good for trend trading.

