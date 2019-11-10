Speed Master - трендовый индикатор, сигналы которого отображаются в виде гистограммы, и нескольких видов стрелок на ценовом графике. Показания индикатора основаны на идентичных расчетах индикатора Speed Trend - https://www.mql5.com/ru/market/product/36524#!tab=tab_p_overview, за исключением того, что данный индикатор рассчитывает вместо одного, три указанных периода на текущем таймфрейме, и на их основе отображает сигналы в направлении от старшего периода к меньшему.

Speed Master - подходит для любой валютной пары, любого таймфрейма, и не меняет свои показания. Рекомендуется 1H таймфрейм. Индикатор очень прост в настройке, что является хорошим преимуществом для исследований.

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Параметры

