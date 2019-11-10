Speed Master

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Speed Master - трендовый индикатор, сигналы которого отображаются в виде гистограммы, и нескольких видов стрелок на ценовом графике. Показания индикатора основаны на идентичных расчетах индикатора  Speed Trend - https://www.mql5.com/ru/market/product/36524#!tab=tab_p_overviewза исключением того, что данный индикатор рассчитывает вместо одного, три указанных периода на текущем таймфрейме, и на их основе отображает сигналы в направлении от старшего периода к меньшему.

Speed Master - подходит для любой валютной пары, любого таймфрейма, и не меняет свои показания. Рекомендуется 1H таймфрейм. Индикатор очень прост в настройке, что является хорошим преимуществом для исследований.

Все мои индикаторы вы можете посмотреть по ссылке https://www.mql5.com/ru/users/slavakucher/seller

Параметры

  • Основные настройки (Main Settings):
    • HistoryBars - количество баров для отображения.
    • FastIndicatorPeriod - быстрый период для расчета.
    • FastIndicatorDelta - дельта значений.
    • MediumIndicatorPeriod - средний период для расчета.
    • MediumIndicatorDelta - дельта значений.
    • SlowIndicatorPeriod - медленный период для расчета.
    • SlowIndicatorDelta - дельта значений.
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    Legacy of Gann
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    Svyatoslav Kucher
    Indicators
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    Svyatoslav Kucher
    Indicators
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    Svyatoslav Kucher
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    Double Wave
    Svyatoslav Kucher
    Indicators
    Double Wave applies standard indicators, volatility, volume and a number of custom approaches allowing for efficient combination of all mentioned tools. The indicator allows you to define possible price reversal points both in the direction of a trend (preferable) and against it. Also the indicator assists in determining the trend and visualizes it by displaying a histogram. The indicator works with any symbol provided that you have sufficient history data for a timeframe the indicator is launch
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    Svyatoslav Kucher
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    5 (4)
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    3.67 (3)
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    Svyatoslav Kucher
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    Abdullah Aqeel Lafta Al Rubaye
    1062
    Abdullah Aqeel Lafta Al Rubaye 2021.05.07 17:16 
     

    Not very good Sometimes it's okay to be good

    raja5655 Azami
    1057
    raja5655 Azami 2020.03.24 19:00 
     

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