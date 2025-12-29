Die Leistungsbilanz Neuseelands spiegelt die Nettohandelsbilanz (die Differenz zwischen ex- und importierten Waren und Dienstleistungen), die Nettoeinnahmen aus ausländischen Investitionen und die Nettotransferzahlungen im Berichtsmonat wider. Der Indikator ist saisonbereinigt. Die Auswirkungen des Indikators auf die Notierungen des neuseeländischen Dollars können je nach den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen variieren. Meistens wird sein Wachstum als positiv für die Währung angesehen, da ausländische Einwohner Neuseeland-Dollar kaufen müssen, um für Waren oder Dienstleistungen zu bezahlen.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeland Leistungsbilanz (New Zealand Current Account)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.