Die jährliche Veränderung des BIP spiegelt eine prozentuale Veränderung des neuseeländischen Bruttoinlandsprodukts über die berichteten vier Quartale im Vergleich zum vorherigen vergleichbaren Zeitraums wider. Das BIP-Wachstum kann sich positiv auf die Notierungen des neuseeländischen Dollars auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeland Bruttoinlandsprodukt (BIP) Veränderung auf Jahresbasis (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) Annual Change)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.