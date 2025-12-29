KalenderKategorien

Neuseeland Bruttoinlandsprodukt (BIP) y/y (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) y/y)

Land:
Neuseeland
NZD, Neuseeland Dollar
Quelle:
Statistik Neuseeland (Statistics New Zealand)
Sektor:
BIP
Niedrig 1.3% -0.6%
-1.1%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Das BIP y/y zeigt die Veränderungen der Geldwerte aller produzierten Waren und Dienstleistungen in Neuseeland im jeweiligen Quartal im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. Die Berechnung berücksichtigt den private Konsum, den Staatskonsum, die Kosten für alle Unternehmen und die Nettoexporte des Landes. Ein wachsendes BIP kann die Notierungen des NZD positiv beeinflussen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeland Bruttoinlandsprodukt (BIP) y/y (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
3 Q 2025
1.3%
-0.6%
-1.1%
2 Q 2025
-0.6%
-0.5%
-0.6%
1 Q 2025
-0.7%
1.7%
-1.3%
4 Q 2024
-1.1%
1.7%
-1.6%
3 Q 2024
-1.5%
1.6%
-0.5%
2 Q 2024
-0.5%
1.7%
0.5%
1 Q 2024
0.3%
0.1%
-0.2%
4 Q 2023
-0.3%
1.9%
-0.6%
3 Q 2023
-0.6%
2.0%
1.5%
2 Q 2023
1.8%
2.0%
2.2%
1 Q 2023
2.2%
2.0%
2.3%
4 Q 2022
2.2%
2.0%
6.4%
3 Q 2022
6.4%
1.9%
0.3%
2 Q 2022
0.4%
2.0%
1.0%
1 Q 2022
1.2%
2.0%
3.1%
4 Q 2021
3.1%
2.0%
-0.2%
3 Q 2021
-0.3%
9.5%
17.9%
2 Q 2021
17.4%
-2.6%
2.9%
1 Q 2021
2.4%
-3.3%
-0.8%
4 Q 2020
-0.9%
-0.1%
0.2%
3 Q 2020
0.4%
-12.8%
-11.3%
2 Q 2020
-12.4%
0.5%
-0.1%
1 Q 2020
-0.2%
1.8%
1.8%
4 Q 2019
1.8%
2.5%
2.3%
3 Q 2019
2.3%
2.1%
2.1%
2 Q 2019
2.1%
2.6%
2.5%
1 Q 2019
2.5%
1.8%
2.5%
4 Q 2018
2.3%
2.8%
2.6%
3 Q 2018
2.6%
2.8%
3.2%
2 Q 2018
2.8%
2.6%
1 Q 2018
2.7%
2.9%
4 Q 2017
2.9%
2.7%
3 Q 2017
2.7%
2.8%
2 Q 2017
2.5%
2.5%
1 Q 2017
2.5%
2.7%
4 Q 2016
2.7%
3.3%
3 Q 2016
3.5%
3.4%
2 Q 2016
3.6%
3.0%
1 Q 2016
2.8%
2.3%
4 Q 2015
2.3%
2.3%
3 Q 2015
2.3%
2.4%
2 Q 2015
2.4%
2.6%
1 Q 2015
2.6%
3.5%
4 Q 2014
3.5%
3.2%
3 Q 2014
3.2%
3.9%
2 Q 2014
3.9%
3.8%
1 Q 2014
3.8%
3.1%
4 Q 2013
3.3%
3.5%
3 Q 2013
3.5%
2.5%
2 Q 2013
2.3%
2.4%
12
