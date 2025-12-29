Electronic Card Einzelhandelsumsatz y/y spiegelt eine prozentuale Veränderung der Transaktionen mit elektronischen Karten (Kredit- und Debitkarten) im Laufe des jeweiligen Monats gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres wider. Der Indikator kann bei der Schätzung der Konsumausgaben und der wirtschaftlichen Aktivität verwendet werden. Die Indikatorwerte sind saisonbereinigt und können jährlich überprüft werden, während die monatlichen Bewegungen schwanken können.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeland Electronic Card Einzelhandelsumsatz y/y (New Zealand Electronic Card Retail Sales y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.