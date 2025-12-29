Der Neuseeländische Verbraucherpreisindex (CPI) q/q misst die Preisveränderung eines festen Warenkorbs und Dienstleistungen aus Verbrauchersicht gegenüber dem Vorquartal. Der Warenkorb umfasst Waren mit unveränderter Qualität und Quantität, so dass der Index die reine Änderung der Verbraucherpreise erfasst.

Der Indikator gilt als einer der wichtigsten Indikatoren für die Inflation in Neuseeland. Ein über den Erwartungen liegender Wert wird für den Neuseeland-Dollar als positiv angesehen.

