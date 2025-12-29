Wirtschaftskalender
BusinessNZ Dienstleistungsindex von Neuseeland (BusinessNZ New Zealand Services Index)
|Niedrig
|N/D
|
48.7
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
BusinessNZ New Zealand Services Index provides an early estimate of the activity of the entire sector. It is a composite index that is calculated based on the indices of sales, new orders, deliveries, stocks and employment.
The index value above 50 indicates an expansion in the service sector activity and can be seen as positive for the New Zealand dollar quotes. Conversely, a reading below 50 is considered as an indication of activity contraction.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "BusinessNZ Dienstleistungsindex von Neuseeland (BusinessNZ New Zealand Services Index)".
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites