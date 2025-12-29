KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

BusinessNZ Dienstleistungsindex von Neuseeland (BusinessNZ New Zealand Services Index)

Land:
Neuseeland
NZD, Neuseeland Dollar
Quelle:
BusinessNZ
Sektor:
Geschäft
Niedrig N/D
48.7
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

BusinessNZ New Zealand Services Index provides an early estimate of the activity of the entire sector. It is a composite index that is calculated based on the indices of sales, new orders, deliveries, stocks and employment.

The index value above 50 indicates an expansion in the service sector activity and can be seen as positive for the New Zealand dollar quotes. Conversely, a reading below 50 is considered as an indication of activity contraction.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "BusinessNZ Dienstleistungsindex von Neuseeland (BusinessNZ New Zealand Services Index)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
N/D
48.7
Okt 2025
48.7
48.3
Sep 2025
48.3
47.5
Aug 2025
47.5
48.9
Jul 2025
48.9
47.6
Jun 2025
47.3
44.1
Mai 2025
44.0
48.1
Apr 2025
48.5
48.9
Mär 2025
49.1
49.0
Feb 2025
49.1
50.4
Jan 2025
50.4
48.1
Dez 2024
47.9
49.1
Nov 2024
49.5
46.2
Okt 2024
46.0
45.7
Sep 2024
45.7
45.7
Aug 2024
45.5
45.2
Jul 2024
44.6
40.7
Jun 2024
40.2
42.6
Mai 2024
43.0
46.6
Apr 2024
47.1
47.2
Mär 2024
47.5
52.6
Feb 2024
53.0
52.2
Jan 2024
52.1
48.8
Dez 2023
48.8
51.2
Nov 2023
51.2
49.2
Okt 2023
48.9
50.7
Sep 2023
50.7
47.7
Aug 2023
47.1
48.0
Jul 2023
47.8
49.6
Jun 2023
50.1
53.1
Mai 2023
53.3
50.1
Apr 2023
49.8
53.8
Mär 2023
54.4
55.8
Feb 2023
55.8
54.7
Jan 2023
54.5
52.0
Dez 2022
52.1
53.8
Nov 2022
53.7
57.1
Okt 2022
57.4
55.9
Sep 2022
55.8
58.6
Aug 2022
58.6
54.4
Jul 2022
51.2
54.7
Jun 2022
55.4
55.3
Mai 2022
55.2
52.2
Apr 2022
51.4
51.5
Mär 2022
51.6
48.9
Feb 2022
48.6
46.0
Jan 2022
45.9
49.8
Dez 2021
49.7
47.2
Nov 2021
46.5
44.9
Okt 2021
44.6
46.5
12
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen