Neuseeland Leistungsbilanz - Bruttoinlandsprodukt (BIP) Verhältnis (New Zealand Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)

Land:
Neuseeland
NZD, Neuseeland Dollar
Quelle:
Statistik Neuseeland (Statistics New Zealand)
Sektor:
Handel
Niedrig -3.5% -3.1%
-3.7%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Die neuseeländische Leistungsbilanz - BIP-Verhältnis spiegelt die Nettohandelsbilanz (die Differenz zwischen exportierten und importierten Waren und Dienstleistungen), die Nettoeinnahmen aus ausländischen Investitionen und Nettotransferzahlungen als Prozentsatz des neuseeländischen BIP wider. Dieses Verhältnis spiegelt die Stärke oder Schwäche der Volkswirtschaft wider.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeland Leistungsbilanz - Bruttoinlandsprodukt (BIP) Verhältnis (New Zealand Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
3 Q 2025
-3.5%
-3.1%
-3.7%
2 Q 2025
-3.7%
-5.3%
-4.2%
1 Q 2025
-5.7%
-5.8%
-6.1%
4 Q 2024
-6.2%
-6.1%
-6.5%
3 Q 2024
-6.4%
-6.2%
-6.6%
2 Q 2024
-6.7%
-6.2%
-6.7%
1 Q 2024
-6.8%
-6.4%
-6.9%
4 Q 2023
-6.9%
-6.9%
-7.4%
3 Q 2023
-7.6%
-6.2%
-7.6%
2 Q 2023
-7.5%
-8.5%
-8.2%
1 Q 2023
-8.5%
-9.3%
-9.0%
4 Q 2022
-8.9%
-8.4%
-8.5%
3 Q 2022
-7.9%
-8.7%
-7.7%
2 Q 2022
-7.7%
-5.7%
-6.8%
1 Q 2022
-6.5%
-6.2%
-5.8%
4 Q 2021
-5.8%
-4.1%
-4.6%
3 Q 2021
-4.6%
-3.2%
-3.3%
2 Q 2021
-3.3%
-2.6%
-2.5%
1 Q 2021
-2.2%
-1.3%
-0.8%
4 Q 2020
-0.8%
-0.4%
-0.8%
3 Q 2020
-0.8%
-1.5%
-1.8%
2 Q 2020
-1.9%
-2.9%
-2.9%
1 Q 2020
-2.7%
-3.2%
-3.0%
4 Q 2019
-3.0%
-3.4%
-3.3%
3 Q 2019
-3.3%
-3.4%
-3.3%
2 Q 2019
-3.4%
-3.5%
-3.6%
1 Q 2019
-3.6%
-3.4%
-3.8%
4 Q 2018
-3.7%
-3.4%
-3.6%
3 Q 2018
-3.6%
-3.0%
-3.3%
2 Q 2018
-3.3%
-3.0%
1 Q 2018
-2.8%
-2.7%
4 Q 2017
-2.7%
-2.6%
3 Q 2017
-2.6%
-2.8%
2 Q 2017
-2.8%
-2.9%
1 Q 2017
-3.1%
-2.7%
4 Q 2016
-2.7%
-2.9%
3 Q 2016
-2.9%
-2.9%
2 Q 2016
-2.9%
-3.1%
1 Q 2016
-3.0%
-3.2%
4 Q 2015
-3.1%
-3.3%
3 Q 2015
-3.3%
-3.5%
2 Q 2015
-3.5%
-3.6%
1 Q 2015
-3.6%
-3.3%
4 Q 2014
-3.3%
-2.6%
3 Q 2014
-2.6%
-2.5%
2 Q 2014
-2.5%
-2.8%
1 Q 2014
-2.7%
-3.4%
4 Q 2013
-3.4%
-4.1%
3 Q 2013
-4.1%
-4.3%
2 Q 2013
-4.3%
-4.8%
