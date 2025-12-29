KalenderKategorien

Einreisende Besucher m/m (New Zealand Visitor Arrivals m/m)

Land:
Neuseeland
NZD, Neuseeland Dollar
Quelle:
Statistik Neuseeland (Statistics New Zealand)
Sektor:
Arbeit
Niedrig 0.6%
2.9%
Letzte Veröffentlichung
Vorherige
1.9%
0.6%
Nächste Veröffentlichung
Vorherige
Die Besucherankünfte m/m zeigen die monatliche Veränderung der Zahl der ausländischen Besucher, die für einen kurzfristigen Aufenthalt nach Neuseeland kommen. Der Tourismus stellt einen wichtigen Teil der neuseeländischen Wirtschaft dar, daher werden höhere Werte für den Neuseeländischen Dollar als positiv angesehen.

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
0.6%
2.8%
2.9%
Sep 2025
2.9%
2.6%
2.4%
Aug 2025
2.2%
1.2%
2.7%
Jul 2025
2.6%
-0.3%
-2.2%
Jun 2025
-2.5%
-1.5%
-0.5%
Mai 2025
-0.9%
1.4%
2.2%
Apr 2025
2.3%
-0.3%
-1.9%
Mär 2025
-1.9%
-0.1%
-4.7%
Feb 2025
-3.7%
0.3%
1.5%
Jan 2025
1.9%
0.5%
3.8%
Dez 2024
3.5%
-0.1%
1.3%
Nov 2024
1.0%
-0.5%
0.0%
Okt 2024
0.6%
0.2%
1.3%
Sep 2024
1.1%
1.9%
-2.1%
Aug 2024
-4.3%
4.4%
2.2%
Jul 2024
2.2%
1.2%
0.5%
Jun 2024
-0.2%
-2.4%
4.0%
Mai 2024
4.0%
0.1%
-8.8%
Apr 2024
-9.4%
0.4%
9.7%
Mär 2024
9.1%
0.6%
1.6%
Feb 2024
0.9%
3.3%
7.6%
Jan 2024
8.2%
3.7%
-2.3%
Dez 2023
-2.2%
6.4%
-1.6%
Nov 2023
-1.5%
15.9%
-6.7%
Okt 2023
-8.0%
17.3%
2.3%
Sep 2023
2.4%
19.0%
-3.0%
Aug 2023
-4.1%
21.8%
1.8%
Jul 2023
19.8%
27.5%
11.3%
Jun 2023
11.3%
37.6%
-27.5%
Mai 2023
-27.5%
60.5%
-16.9%
Apr 2023
-16.9%
84.9%
-1.0%
Mär 2023
-2.9%
106.2%
0.6%
Feb 2023
0.6%
59.3%
-26.3%
Jan 2023
-26.3%
46.8%
55.6%
Dez 2022
55.6%
38.6%
43.1%
Nov 2022
43.1%
61.4%
6.8%
Okt 2022
6.8%
97.1%
16.6%
Sep 2022
16.6%
21.3%
-3.3%
Aug 2022
-3.3%
30.1%
41.8%
Jul 2022
41.8%
57.2%
30.1%
Jun 2022
30.1%
103.5%
34.0%
Mai 2022
34.0%
188.7%
89.7%
Apr 2022
89.7%
205.6%
446.8%
Mär 2022
446.8%
-0.6%
29.8%
Feb 2022
29.8%
25.0%
-34.5%
Jan 2022
-34.5%
63.5%
16.0%
Dez 2021
16.0%
80.4%
44.0%
Nov 2021
44.0%
-23.6%
59.6%
Okt 2021
59.6%
-83.9%
-13.7%
Sep 2021
-13.7%
-128.9%
-91.1%
