Electronic Card Einzelhandelsumsatz m/m spiegelt eine prozentuale Veränderung der Transaktionen mit elektronischen Karten (Kredit- und Debitkarten) im Berichtsmonat im Vergleich zum vorherigen Monat wider. Der Indikator kann bei der Schätzung der Konsumausgaben und der wirtschaftlichen Aktivität verwendet werden.

Die Indikatorwerte sind saisonbereinigt und können auf monatlicher Basis revidiert werden, während die monatlichen Bewegungen schwanken können.

Grafik der letzten Werte: