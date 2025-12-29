Wirtschaftskalender
Neuseeland 12-monatige Leistungsbilanz (New Zealand Current Account 12-Months)
|Mittel
|$-15.370 B
|$-12.365 B
|
$-16.283 B
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die 12-monatige neuseeländische Leistungsbilanz spiegelt die Nettohandelsbilanz (die Differenz zwischen exportierten und importierten Waren und Dienstleistungen), die Nettoeinnahmen aus ausländischen Investitionen und die Nettotransferzahlungen der letzten 12 Monate wider, beginnend mit dem Berichtsmonat. Der Indikator ist saisonbereinigt. Die Auswirkungen des Indikators auf die Notierungen des neuseeländischen Dollars können je nach den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen variieren. Meistens wird sein Wachstum als positiv für die Währung angesehen, da ausländische Einwohner Neuseeland-Dollar kaufen müssen, um für Waren oder Dienstleistungen zu bezahlen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeland 12-monatige Leistungsbilanz (New Zealand Current Account 12-Months)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites