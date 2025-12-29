Die RBNZ Kreditkartenausgaben y/y spiegeln die Veränderungen der Kreditkartentransaktionen wider, die von Einzelpersonen im aktuellen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres vorgenommen wurden. Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Kurse des NZD auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Reserve Bank von Neuseeland Kreditkartenausgaben y/y (Reserve Bank of New Zealand Credit Card Spending y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.