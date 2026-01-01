Die Arbeitslosenquote ist ein Prozentsatz der arbeitslosen Bürger im Verhältnis zur Gesamtbelegschaft. Als arbeitslos gelten Menschen im arbeitsfähigen Alter, ohne Arbeit, und aktiv nach Arbeit suchend.

Das Indikatorwachstum kann sich negativ auf den NZD auswirken.

Grafik der letzten Werte: