Wirtschaftskalender
ANZ Neuseeland Geschäftsvertrauen (ANZ New Zealand Business Confidence)
|Niedrig
|73.6
|
67.1
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|66.3
|
73.6
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
ANZ Geschäftsvertrauen spiegelt die Ergebnisse einer monatlichen Umfrage unter Hunderten von neuseeländischen Unternehmen wider. Der ANZ Geschäftsvertrauensindex gibt eine Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung für die nächsten 12 Monate wieder. Er gilt als ein Frühindikator für die Wirtschaft Neuseelands.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "ANZ Neuseeland Geschäftsvertrauen (ANZ New Zealand Business Confidence)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
