KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

ANZ Neuseeland Geschäftsvertrauen (ANZ New Zealand Business Confidence)

Land:
Neuseeland
NZD, Neuseeland Dollar
Quelle:
ANZ Bank New Zealand Limited
Sektor:
Geschäft
Niedrig 73.6
67.1
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
66.3
73.6
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

ANZ Geschäftsvertrauen spiegelt die Ergebnisse einer monatlichen Umfrage unter Hunderten von neuseeländischen Unternehmen wider. Der ANZ Geschäftsvertrauensindex gibt eine Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung für die nächsten 12 Monate wieder. Er gilt als ein Frühindikator für die Wirtschaft Neuseelands.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "ANZ Neuseeland Geschäftsvertrauen (ANZ New Zealand Business Confidence)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
73.6
67.1
Nov 2025
N/D
44.7
58.1
Okt 2025
58.1
43.4
49.6
Sep 2025
49.6
54.9
49.7
Aug 2025
49.7
57.3
47.8
Jul 2025
47.8
49.3
46.3
Jun 2025
46.3
33.5
36.6
Mai 2025
36.6
44.0
49.3
Apr 2025
49.3
58.5
57.5
Mär 2025
57.5
54.5
58.4
Feb 2025
58.4
49.8
54.4
Jan 2025
54.4
59.0
62.3
Dez 2024
62.3
48.4
64.9
Nov 2024
64.9
50.9
65.7
Okt 2024
65.7
73.8
60.9
Sep 2024
60.9
59.7
50.6
Aug 2024
50.6
29.3
27.1
Jul 2024
27.1
12.2
6.1
Jun 2024
6.1
12.3
11.2
Mai 2024
11.2
7.9
14.9
Apr 2024
14.9
25.0
22.9
Feb 2024
34.7
33.2
Dez 2023
33.2
39.5
30.8
Nov 2023
30.8
37.4
23.4
Okt 2023
23.4
3.6
1.5
Sep 2023
1.5
4.7
-3.7
Aug 2023
-3.7
-1.9
-13.1
Jul 2023
-13.1
-13.1
-18.0
Jun 2023
-18.0
-28.1
-31.1
Mai 2023
-31.1
-43.4
-43.8
Apr 2023
-43.8
-43.4
-43.4
Mär 2023
-43.4
-47.5
-43.3
Feb 2023
-43.3
-61.0
-52.0
Jan 2023
-52.0
-64.2
-70.2
Dez 2022
-70.2
-50.0
-57.1
Nov 2022
-57.1
-39.5
-42.7
Okt 2022
-42.7
-42.0
-36.7
Sep 2022
-36.7
-52.1
-47.8
Aug 2022
-47.8
-55.0
-56.7
Jul 2022
-56.7
-55.0
-62.6
Jun 2022
-62.6
-33.2
-55.6
Mai 2022
-55.6
-33.2
-42.0
Apr 2022
-42.0
-31.2
-41.9
Mär 2022
-41.9
-74.3
-51.8
Feb 2022
-51.8
-21.6
-23.2
Dez 2021
-23.2
-19.9
-16.4
Nov 2021
-16.4
-20.6
-13.4
Okt 2021
-13.4
2.0
-8.6
Okt 2021
-8.6
-7.2
Sep 2021
-7.2
-15.1
-14.2
12345
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen