Reserve Bank von Neuseeland Zinsentscheid (Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision)

Land:
Neuseeland
NZD, Neuseeland Dollar
Quelle:
Reserve Bank von Neuseeland (Reserve Bank of New Zealand)
Sektor:
Geld
Hoch 2.25%
2.50%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
2.25%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der RBNZ-Zinsentscheid wird alle sechs Wochen getroffen. Der Zinssatz der Regulierungsbehörde wird für Kredite an Geschäftsbanken verwendet. Die Festlegung eines Zinssatzes ist eines der wichtigsten geldpolitischen Instrumente der Reserve Bank von Neuseeland, um die Stärke der nationalen Währung zu regulieren. Eine Erhöhung des Zinssatzes kann sich positiv auf die NZD-Kurse auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Reserve Bank von Neuseeland Zinsentscheid (Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision)".

