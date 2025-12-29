Wirtschaftskalender
Reserve Bank von Neuseeland Zinsentscheid (Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision)
|Hoch
|2.25%
|
2.50%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|
2.25%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der RBNZ-Zinsentscheid wird alle sechs Wochen getroffen. Der Zinssatz der Regulierungsbehörde wird für Kredite an Geschäftsbanken verwendet. Die Festlegung eines Zinssatzes ist eines der wichtigsten geldpolitischen Instrumente der Reserve Bank von Neuseeland, um die Stärke der nationalen Währung zu regulieren. Eine Erhöhung des Zinssatzes kann sich positiv auf die NZD-Kurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Reserve Bank von Neuseeland Zinsentscheid (Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision)".
