Erzeugerpreisindex Output m/m misst die Änderungen der inländischen Verkaufserlöse der neuseeländischen Hersteller ihrer Waren im angegebenen Monat im Vergleich zum Vormonat. Der Wert umfasst die Produktionskosten (Material, Treibstoff, Kreditzinsen, Wartungskosten, Miete) und die Handelsspanne der Hersteller.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeland Erzeugerpreisindex (EPI) Output q/q (New Zealand Producer Price Index (PPI) Output q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.