Der Neuseeländische Verbraucherpreisindex (CPI) y/y misst die Veränderung der Preise eines festen Warenkorbs von Waren und Dienstleistungen aus Verbrauchersicht im Berichtsquartal im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. Der Warenkorb umfasst Waren mit unveränderter Qualität und Quantität, so dass der Index die reine Änderung der Verbraucherpreise erfasst.

Der Indikator gilt als einer der wichtigsten Indikatoren für die Inflation in Neuseeland. Ein über den Erwartungen liegender Wert wird für den Neuseeland-Dollar als positiv angesehen.

Grafik der letzten Werte: