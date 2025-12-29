Der neuseeländische Herstellervolumenumsatz q/q misst die Veränderungen des Umsatzvolumens von neuseeländischen Industrieunternehmen im angegebenen Monat im Vergleich zum Vormonat. Die Berechnung des Indikators werden die Volumenwerte durch der Erzeugerpreisindex dividiert, um den Einfluss von Preisschwankungen zu eliminieren. Das Umsatzwachstum deutet auf eine Zunahme der Produktionstätigkeit hin. Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Kurse des NZD auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeland Verkaufsvolumen der Hersteller q/q (New Zealand Manufacturing Sales Volume q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.