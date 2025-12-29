KalenderKategorien

Neuseeland Einreisende Besucher y/y (New Zealand Visitor Arrivals y/y)

Land:
Neuseeland
NZD, Neuseeland Dollar
Quelle:
Statistik Neuseeland (Statistics New Zealand)
Sektor:
Arbeit
Niedrig 9.4% 5.5%
9.6%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
5.9%
9.4%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
Die Besucherankünfte y/y-Daten zeigen die Veränderung der Zahl der ausländischen Besucher, die für einen kurzfristigen Aufenthalt nach Neuseeland kommen. Der Tourismus stellt einen wichtigen Teil der neuseeländischen Wirtschaft dar, daher werden höhere Werte für den Neuseeländischen Dollar als positiv angesehen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeland Einreisende Besucher y/y (New Zealand Visitor Arrivals y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
9.4%
5.5%
9.6%
Sep 2025
9.6%
5.4%
7.5%
Aug 2025
7.5%
6.0%
6.6%
Jul 2025
6.6%
3.4%
0.8%
Jun 2025
0.8%
-0.8%
6.1%
Mai 2025
6.1%
1.5%
18.8%
Apr 2025
18.8%
1.2%
-8.4%
Mär 2025
-8.4%
8.1%
-2.3%
Feb 2025
-2.3%
12.8%
13.4%
Jan 2025
13.4%
9.1%
12.2%
Dez 2024
12.2%
6.1%
5.9%
Nov 2024
5.9%
3.6%
6.3%
Okt 2024
6.3%
2.2%
0.9%
Sep 2024
0.9%
3.7%
3.6%
Aug 2024
3.6%
3.8%
3.8%
Jul 2024
3.8%
8.0%
3.8%
Jun 2024
3.8%
6.9%
12.1%
Mai 2024
12.1%
14.8%
1.7%
Apr 2024
1.7%
31.5%
27.9%
Mär 2024
27.9%
31.9%
35.0%
Feb 2024
35.0%
14.0%
21.7%
Jan 2024
21.7%
2.1%
14.8%
Dez 2023
14.8%
2.1%
30.4%
Nov 2023
30.4%
2.1%
39.8%
Okt 2023
39.8%
2.1%
48.7%
Sep 2023
48.7%
2.1%
59.4%
Aug 2023
59.4%
2.1%
59.3%
Jul 2023
59.3%
2.1%
88.5%
Jun 2023
88.5%
2.1%
120.4%
Mai 2023
120.4%
2.1%
307.5%
Apr 2023
307.5%
2.1%
805.0%
Mär 2023
805.0%
2.1%
4998.0%
Feb 2023
4998.0%
2.1%
6480.4%
Jan 2023
6480.4%
2.1%
5740.9%
Dez 2022
5740.9%
2.1%
4257.0%
Nov 2022
4257.0%
2.1%
4283.8%
Okt 2022
4283.8%
2.1%
6448.5%
Sep 2022
6448.5%
2.1%
4748.8%
Aug 2022
4748.8%
-40.9%
344.2%
Jul 2022
344.2%
-36.7%
83.5%
Jun 2022
83.5%
14.8%
26.3%
Mai 2022
26.3%
37.2%
70.1%
Apr 2022
70.1%
57.6%
517.0%
Mär 2022
517.0%
87.5%
-1.2%
Feb 2022
-1.2%
142.5%
-26.0%
Jan 2022
-26.0%
217.3%
4.4%
Dez 2021
4.4%
319.2%
3.8%
Nov 2021
3.8%
468.4%
-27.3%
Okt 2021
-27.3%
701.1%
-58.1%
Sep 2021
-58.1%
483.2%
-44.0%
