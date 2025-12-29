Die Besucherankünfte y/y-Daten zeigen die Veränderung der Zahl der ausländischen Besucher, die für einen kurzfristigen Aufenthalt nach Neuseeland kommen. Der Tourismus stellt einen wichtigen Teil der neuseeländischen Wirtschaft dar, daher werden höhere Werte für den Neuseeländischen Dollar als positiv angesehen.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeland Einreisende Besucher y/y (New Zealand Visitor Arrivals y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.