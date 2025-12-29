Die Netto-Permanent- und Langzeitmigration spiegelt den Unterschied zwischen ein- und ausreisender Bevölkerung wider. Der Wert wird auf der Grundlage der Anzahl der ein- und ausreisenden Migranten auf dauerhafter und langfristiger Basis für einen Zeitraum von 12 Monaten oder mehr gemessen.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeland Netto-Permanent- und Langzeitmigration (New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.